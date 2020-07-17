«Лидс» вернулся в премьер-лигу после 16-летнего перерыва

«Вест Бром» уступил в матче, предпоследнего, 45-го тура чемпионшипа и остался на втором месте (82 очка). Он уже не сможет догнать «Лидс», у которого 87 очков в 44 играх.

Теоретически это еще может сделать «Брентфорд» (81 очко в 44 матчах), но в любом случае прямую путевку в премьер-лигу получат две сильнейшие команды чемпионшипа. Еще четыре клуба разыграют третью путевку в плей-офф.