«Уэска» вернулась в высший дивизион чемпионата Испании по футболу спустя один сезон

«Уэска» за тур до конца набрала 67 очков и стала недосягаемой для занимающей третье место «Альмерии», в активе которой 63 очка. Ранее в высшую лигу с первого места вышел «Кадис».

Третья путевка будет разыгрываться в плей-офф между четырьмя командами, занявшими по итогам сезона места с третьего по шестое. Из элиты досрочно вылетели «Эспаньол» и «Мальорка». Второй дивизион точно покинут «Расинг» и «Эстремадура».

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