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08:55 (мск), источник: ТАСС

«Уэска» вернулась в высший дивизион чемпионата Испании по футболу спустя один сезон

ТАСС, 18 июля. «Уэска» досрочно завоевала путевку в высший дивизион чемпионата Испании по футболу. Команда в матче 41-го тура второго дивизиона разгромила «Нумансию» со счетом 3:0.

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«Уэска» за тур до конца набрала 67 очков и стала недосягаемой для занимающей третье место «Альмерии», в активе которой 63 очка. Ранее в высшую лигу с первого места вышел «Кадис».

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Третья путевка будет разыгрываться в плей-офф между четырьмя командами, занявшими по итогам сезона места с третьего по шестое. Из элиты досрочно вылетели «Эспаньол» и «Мальорка». Второй дивизион точно покинут «Расинг» и «Эстремадура».

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«Уэска» во второй раз в истории вышла в высший дивизион. Впервые клуб выступал в Ла лиге в сезоне-2018/19, но занял 19-е место и вылетел. Наивысшим достижением «Уэски» в Кубке Испании является выход в 1/16 финала.

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