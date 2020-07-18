Клуб третьего дивизиона чемпионата Италии предложил контракт Марио Балотелли

Сообщается, что первым клубом, наладившим контакт с агентом игрока — Мино Райолой, является клуб Серии С «Комо», базирующийся в 140 км от Брешии. Несмотря на то что индонезийские владельцы клуба готовы полностью удовлетворить запросы по контракту игрока, вероятность сделки невелика. Встреча с агентом Балотелли уже состоялась, предложение было представлено. Большим препятствием в переходе является долгое ожидание иных предложений со стороны игрока.

На данный момент «Комо» единственная итальянская команда, запросившая информацию о Балотелли, и она не находится в выигрышном положении, считает журналист.



Балотелли в ходе своей карьеры защищал цвета «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля», «Ниццы» и «Марселя», а в «Брешию» перешёл прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых забил 5 голов.