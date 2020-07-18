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09:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Руководство «Барселоны» провело экстренную встречу с Сетьеном. Он продолжит свою работу

Руководство «Барселоны» во главе с президентом клуба Хосе Мария Бартомеу провело экстренную встречу с главным тренером каталонцев Энрике Сетьеном, сообщает Sport.es.

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Источник: AP 2020

В ходе собрания было решено, что тренер возьмёт на себя ответственность за матч «Барсы» с «Осасуной» (1:2). Когда первенство Ла Лиги завершится, у команды будет шесть дней, чтобы отдохнуть, прежде чем возобновится тренировочный процесс перед матчем Лиги чемпионов с «Наполи». В течение этого времени Сетьен и клуб будут размышлять о текущей кампании, потребностях команды и о том, как наилучшим образом подготовиться к европейским соревнованиям.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барса» не намерена увольнять Сетьена до окончания текущего сезона, поэтому он будет главным тренером каталонцев в матче с «Наполи». Единственный вариант, при котором что-то изменится, это если Сетьен решит уйти в отставку по собственному желанию.

За один тур до окончания чемпионата Испании сезона-2019/2020 «Барселона» лишилась шансов на победу в Примере — чемпионом стал «Реал». Таким образом, впервые с 2014 года каталонцы не завоюют ни титул в Примере, ни Кубок Испании. В Кубке команда Сетьена уступила «Атлетику» на стадии четвертьфинала.

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