Руководство «Барселоны» провело экстренную встречу с Сетьеном. Он продолжит свою работу

В ходе собрания было решено, что тренер возьмёт на себя ответственность за матч «Барсы» с «Осасуной» (1:2). Когда первенство Ла Лиги завершится, у команды будет шесть дней, чтобы отдохнуть, прежде чем возобновится тренировочный процесс перед матчем Лиги чемпионов с «Наполи». В течение этого времени Сетьен и клуб будут размышлять о текущей кампании, потребностях команды и о том, как наилучшим образом подготовиться к европейским соревнованиям.