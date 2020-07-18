Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:15
Верона
Аталанта
Футбол. Зарубежный
19:30
Норвич
Бернли
Футбол. Зарубежный
20:30
Кальяри
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Болонья
Футбол. Зарубежный
17.07
Вест Хэм Юнайтед
Уотфорд
31
Футбол. Кубок России
19.07
Урал
Химки
Все события
Фоторепортажи
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
09:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщики «Барселоны» не считают Лионеля Месси лучшим игроком в сезоне

Популярное испанское издание Marca на своём сайте запустило голосование по выбору лучшего игрока «Барселоны» в текущем сезоне.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Хотя голосование ещё не завершено, его промежуточные итоги уже удивили многих, так как на данный момент наибольшее количество голосов собрал 28-летний немецкий голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген, а Лионель Месси расположился на втором месте. Неожиданно замыкает тройку лучших 20-летний воспитанник Рикард Пуч.

Во время загрузки произошла ошибка.

Худшими игроками считают Самюэля Юмтити, Усмана Дембеле и Жуниора Фирпо.

Десятка лучших игроков «Барселоны» по версии пользователей Marca выглядит следующим образом:

1. Марк-Андре тер Штеген.

2. Лионель Месси.

3. Рикард Пуч.

4. Ансу Фати.

5. Клеман Лангле.

6. Френки де Йонг.

7. Нелсон Семеду.

8. Артуро Видаль.

9. Серхи Роберто.

10. Серхио Араухо.

Ознакомиться с результатами голосования или сделать свой выбор можно по ссылке.

Читайте также
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Mundo Deportivo: Блан может возглавить «Барселону»
«Милан» поздравил Ибрагимовича со 100 матчами за команду
Шюррле обратился к фанатам после объявления о завершении карьеры
Менеджер Нурмагомедова рассказал о будущем бойца
МЮ готов заплатить 100 млн фунтов за игрока «Боруссии»
СМИ: У «Химок» еще есть финансовая возможность выхода в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь