Болельщики «Барселоны» не считают Лионеля Месси лучшим игроком в сезоне
Популярное испанское издание Marca на своём сайте запустило голосование по выбору лучшего игрока «Барселоны» в текущем сезоне.
Популярное испанское издание Marca на своём сайте запустило голосование по выбору лучшего игрока «Барселоны» в текущем сезоне.
Хотя голосование ещё не завершено, его промежуточные итоги уже удивили многих, так как на данный момент наибольшее количество голосов собрал 28-летний немецкий голкипер каталонцев
Худшими игроками считают Самюэля Юмтити, Усмана Дембеле и Жуниора Фирпо.
Десятка лучших игроков «Барселоны» по версии пользователей Marca выглядит следующим образом:
1.
2. Лионель Месси.
3. Рикард Пуч.
4. Ансу Фати.
5. Клеман Лангле.
6. Френки де Йонг.
7. Нелсон Семеду.
8. Артуро Видаль.
9. Серхи Роберто.
10. Серхио Араухо.
Ознакомиться с результатами голосования или сделать свой выбор можно по ссылке.