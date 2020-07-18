Болельщики «Барселоны» не считают Лионеля Месси лучшим игроком в сезоне

Хотя голосование ещё не завершено, его промежуточные итоги уже удивили многих, так как на данный момент наибольшее количество голосов собрал 28-летний немецкий голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген, а Лионель Месси расположился на втором месте. Неожиданно замыкает тройку лучших 20-летний воспитанник Рикард Пуч.