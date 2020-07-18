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10:11 (мск), источник: ТАСС

Жезуш принял предложение стать главным тренером «Бенфики»

ТАСС, 18 июля. Главный тренер бразильского футбольного клуба «Фламенго» Жоржи Жезуш принял предложение возглавить португальскую «Бенфику». Об этом сообщает пресс-служба лиссабонской команды.

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Контракт Жезуша с «Фламенго» рассчитан до лета 2021 года. Однако 65-летний специалист ведет переговоры о досрочном расторжении договора. Португалец уже ответил согласием на предложение возглавить «Бенфику». Срок действия контракта с новым клубом не сообщается.

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Жезуш возглавлял «Бенфику» с 2009 по 2015 год, после чего стал тренером «Спортинга». Позже португалец на один сезон отправился в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. С «Бенфикой» Жезуш трижды выигрывал чемпионат Португалии, по одному разу завоевывал трофеи Кубка и Суперкубка Португалии, а также четыре раза становился победителем Кубка португальской лиги.

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«Фламенго» специалист возглавил летом 2019 года. За один сезон команда под его руководством завоевала пять трофеев. В активе клуба победы в чемпионате Бразилии, Кубке Либертадорес, Суперкубках Бразилии и Южной Америки, а также в чемпионате штата Кариока. Сам Жезуш был признан лучшим тренером года по двум разным версиям.

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