Жезуш принял предложение стать главным тренером «Бенфики»
ТАСС, 18 июля. Главный тренер бразильского футбольного клуба «Фламенго» Жоржи Жезуш принял предложение возглавить португальскую «Бенфику». Об этом сообщает
ТАСС, 18 июля. Главный тренер бразильского футбольного клуба «Фламенго» Жоржи Жезуш принял предложение возглавить португальскую «Бенфику». Об этом сообщает
Контракт Жезуша с «Фламенго» рассчитан до лета 2021 года. Однако 65-летний специалист ведет переговоры о досрочном расторжении договора. Португалец уже ответил согласием на предложение возглавить «Бенфику». Срок действия контракта с новым клубом не сообщается.
Жезуш возглавлял «Бенфику» с 2009 по 2015 год, после чего стал тренером «Спортинга». Позже португалец на один сезон отправился в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. С «Бенфикой» Жезуш трижды выигрывал чемпионат Португалии, по одному разу завоевывал трофеи Кубка и Суперкубка Португалии, а также четыре раза становился победителем Кубка португальской лиги.
«Фламенго» специалист возглавил летом 2019 года. За один сезон команда под его руководством завоевала пять трофеев. В активе клуба победы в чемпионате Бразилии, Кубке Либертадорес, Суперкубках Бразилии и Южной Америки, а также в чемпионате штата Кариока. Сам Жезуш был признан лучшим тренером года по двум разным версиям.