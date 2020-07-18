«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 100 млн фунтов за игрока «Боруссии»

По информации британского издания, сумма трансфера может составить £100 млн. Отмечается, что главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер хочет составить тройку нападения Санчо — Маркус Рэшфорд — Мейсон Гринвуд.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Германии Санчо принял участие в 32 матчах, в которых забил 17 мячей и отдал 17 голевых передач.