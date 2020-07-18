«На самом деле сейчас не до футбола». Билек рассказал о заражении футболистов «Астаны» коронавирусом

Источник: РИА "Новости"

По словам чешского специалиста, болеют и люди, ответственные за реконструкцию «Астана-Арены», из-за чего она затягивается.

— Мы находимся в очень сложном положении. Мы за последнее время не провели ни одной тренировки в полном составе, четыре человека слегли с пневмонией, что естественно не позволяет им тренироваться, ждем их возвращения.

У нас до сих пор не готов стадион, поэтому нам приходится каждый раз перекраивать тренировочное расписание, потому что мы не являемся хозяевами своих же тренировок. Это все очень тяжело…

Плюс к этому, вчера мы получили положительный тест на COVID-19 четырех игроков основного состава. Меня больше всего пугает тот факт, что они бессимптомные носители болезни, и тренировались все это время вместе с командой.

То есть сейчас очень большая вероятность распространения заболевания и дальше среди игроков и администрации клуба, — сказал Билек.

— Спрашивать фамилии заболевших неправильно, но тем не менее насколько это большая потеря будет для команды, если начинать сезон без них?

— Все восемь игроков, у которых пневмония и короновирус, — это игроки основного состава, так что это огромная потеря. Но все-таки я боюсь, что это еще не все, если болезнь получит распространение, то могут заболеть и другие футболисты, в том числе наша молодежь, которую мы активно привлекаем к тренировкам, чтобы хоть как-то восполнить потерю заболевших. На самом деле сейчас не до футбола, сейчас куда важнее здоровье людей.

— Исходя из этого, как вы относитесь к возобновлению чемпионата?

— Я понимаю сторону Лиги, у которой стоит задача завершить сезон в этом календарном году. Но возобновив сезон прямо сейчас мы поставим под риск здоровье футболистов, болезнь распространяется с очень большой скоростью внутри команды, таким образом, мы можем заразить не только партнеров по команде, но и представителей других клубов, людей, задействованных в организации матчей, их близких.

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Я уже говорил с руководством «Астаны», и они полностью поддерживают мое мнение, что сейчас не целесообразно возобновлять сезон.

— И все-таки если чемпионат начнется, и скажут играть здоровыми футболистами, как это сделали в России. Насколько это реально?

— Играть резервными составами, плюс к этому все команды в одном городе, на мой взгляд это полностью нарушит весь спортивный принцип проведения чемпионата. Надо понимать, что на одной чаше весов стоит чемпионский титул, а на другой — здоровье людей. Каждый должен сам сделать вывод что для него важнее. На мой взгляд, в данной ситуации здоровье куда важнее титулов и побед.

— А готова ли команда к тому, что пауза затянется и придется доигрывать сезон зимой или вовсе в 2021 году?

— Если к тому времени распространение спадет, это станет одним из выходов. Есть хороший манеж в Костанае, где можно играть, надеюсь, что в скором времени закончат ремонт на «Астана Арене». Да и в южных регионах в октябре-ноябре еще можно играть, так что подобный вариант развития событий имеет под собой реальные основания.

— Раз вы сами затронули тему «Астана Арены». Когда вам обещают возобновление тренировок на главном стадионе страны?

— Там как раз похожая ситуация с командой, там люди, которые ответственны за работы на стадионе, болеют, что естественно вносит дополнительные трудности. Я говорил с руководством, клуб никак не может повлиять на эту ситуацию. Но была озвучена новая дата окончания работ — 15 августа. Надеюсь, что скоро на одну проблему у нас станет меньше.