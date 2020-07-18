«На самом деле сейчас не до футбола». Билек рассказал о заражении футболистов «Астаны» коронавирусом
ФК «Астана» не может возобновить розыгрыш чемпионата Казахстана по футболу среди команд
ФК «Астана» не может возобновить розыгрыш чемпионата Казахстана по футболу среди команд
По словам чешского специалиста, болеют и люди, ответственные за реконструкцию «Астана-Арены»,
— Мы находимся в очень сложном положении. Мы за последнее время не провели ни одной тренировки в полном составе, четыре человека слегли с пневмонией, что естественно не позволяет им тренироваться, ждем их возвращения.
У нас до сих пор не готов стадион, поэтому нам приходится каждый раз перекраивать тренировочное расписание, потому что мы не являемся хозяевами своих же тренировок. Это все очень тяжело…
Плюс к этому, вчера мы получили положительный тест на COVID-19 четырех игроков основного состава. Меня больше всего пугает тот факт, что они бессимптомные носители болезни, и тренировались все это время вместе с командой.
То есть сейчас очень большая вероятность распространения заболевания и дальше среди игроков и администрации клуба, — сказал Билек.
— Спрашивать фамилии заболевших неправильно, но тем не менее насколько это большая потеря будет для команды, если начинать сезон без них?
— Все восемь игроков, у которых пневмония и короновирус, — это игроки основного состава, так что это огромная потеря. Но
— Исходя из этого, как вы относитесь к возобновлению чемпионата?
— Я понимаю сторону Лиги, у которой стоит задача завершить сезон в этом календарном году. Но возобновив сезон прямо сейчас мы поставим под риск здоровье футболистов, болезнь распространяется с очень большой скоростью внутри команды, таким образом, мы можем заразить не только партнеров по команде, но и представителей других клубов, людей, задействованных в организации матчей, их близких.
Я уже говорил с руководством «Астаны», и они полностью поддерживают мое мнение, что сейчас не целесообразно возобновлять сезон.
— И
— Играть резервными составами, плюс к этому все команды в одном городе, на мой взгляд это полностью нарушит весь спортивный принцип проведения чемпионата. Надо понимать, что на одной чаше весов стоит чемпионский титул, а на другой — здоровье людей. Каждый должен сам сделать вывод что для него важнее. На мой взгляд, в данной ситуации здоровье куда важнее титулов и побед.
— А готова ли команда к тому, что пауза затянется и придется доигрывать сезон зимой или вовсе в 2021 году?
— Если к тому времени распространение спадет, это станет одним из выходов. Есть хороший манеж в Костанае, где можно играть, надеюсь, что в скором времени закончат ремонт на «Астана Арене». Да и в южных регионах в
— Раз вы сами затронули тему «Астана Арены». Когда вам обещают возобновление тренировок на главном стадионе страны?
— Там как раз похожая ситуация с командой, там люди, которые ответственны за работы на стадионе, болеют, что естественно вносит дополнительные трудности. Я говорил с руководством, клуб никак не может повлиять на эту ситуацию. Но была озвучена новая дата окончания работ — 15 августа. Надеюсь, что скоро на одну проблему у нас станет меньше.
Напомним, что в июле чемпионат КПЛ-2020 был остановлен во второй раз