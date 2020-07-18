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11:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Люблю тебя бесконечно». Жена чемпиона мира по футболу из Казахстана поддержала его после завершения карьеры

Казахстанская модель Анна Шюррле, в девичестве Шарипова, поддержала своего супруга — известного немецкого футболиста Андре Шюррле, завершившего карьеру, сообщают Vesti.kz.

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Девушка опубликовала совместное фото в Instagram, написав трогательный пост.

Напомним, о романе Шюррле, чемпиона мира-2014 в составе сборной Германии, и Анны стало известно в 2017 году. Казахстанка проживала в Берлине, где училась на архитектора. В феврале 2019-го пара сыграла свадьбу, а вскоре у них родилась дочь Кайя.

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Последним клубом футболиста была дортмундская «Боруссия». Также в его карьере были «Вольфсбург», «Спартак», «Фулхэм», «Челси», «Байер» и «Майнц». Он является чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Германии. В сборную Германии вызывался с 2010 по 2017 год.

О завершении карьеры он объявил накануне в возрасте 29 лет.

«Сегодня был действительно эмоциональный день, особенно для тебя. Гордись собой. За твои достижения и за это смелое решение, которое ты принял. Я люблю тебя бесконечно и не могу дождаться, чтобы открыть новую главу. Новый мир ждет тебя», — написала Анна Шюррле.

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