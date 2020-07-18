«Люблю тебя бесконечно». Жена чемпиона мира по футболу из Казахстана поддержала его после завершения карьеры

Девушка опубликовала совместное фото в Instagram, написав трогательный пост.

Напомним, о романе Шюррле, чемпиона мира-2014 в составе сборной Германии, и Анны стало известно в 2017 году. Казахстанка проживала в Берлине, где училась на архитектора. В феврале 2019-го пара сыграла свадьбу, а вскоре у них родилась дочь Кайя.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--93859c20ade2cec48d9c" data-vnd="93859c20ade2cec48d9c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=93859c20ade2cec48d9c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Последним клубом футболиста была дортмундская «Боруссия». Также в его карьере были «Вольфсбург», «Спартак», «Фулхэм», «Челси», «Байер» и «Майнц». Он является чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Германии. В сборную Германии вызывался с 2010 по 2017 год.

О завершении карьеры он объявил накануне в возрасте 29 лет.

«Сегодня был действительно эмоциональный день, особенно для тебя. Гордись собой. За твои достижения и за это смелое решение, которое ты принял. Я люблю тебя бесконечно и не могу дождаться, чтобы открыть новую главу. Новый мир ждет тебя», — написала Анна Шюррле.