Футболистки «Минска» и «Динамо-БГУФК» победили в первых полуфиналах Кубка Беларуси
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые полуфинальные поединки прошли в розыгрыше футбольного Кубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые полуфинальные поединки прошли в розыгрыше футбольного Кубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующие чемпионки и обладательницы Кубка страны футболистки «Минска» играли на своей арене с гродненским «Неманом» и победили с минимальным перевесом — 1:0.
Для минчанок это был первый матч в нынешнем кубковом розыгрыше. Их соперницы в четвертьфинале были гораздо сильнее воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва — 6:0 (в гостях) и 12:0 (дома).
В другом полуфинале лидер нынешнего национального первенства минское «Динамо-БГУФК» разгромил в гостях «Бобруйчанку» со счетом 5:1. В четвертьфинале динамовская дружина дважды победила столичную «Зорку-БДУ» — 6:0 (дома) и 5:3 (в гостях), а бобруйские футболистки два раза в упорной борьбе одолели с минимальным преимуществом соперниц из могилевского «Днепра» — 3:2 (в гостях) и 2:1 (дома).
Ответные поединки за выход в финал состоятся 5 августа в Гродно и Минске.
Футболистки «Бобруйчанки» 10 раз становились обладательницами Кубка Беларуси, у ФК «Минск» восемь трофеев, могилевская «Надежда» четырежды побеждала в кубковом турнире, по три раза Кубком владели спортсменки «Зоркi-БДУ» и витебского «Университета».