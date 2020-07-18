Пятый тур чемпионата Беларуси по пляжному футболу стартует в Кировске

В первый день на стадионе для пляжного футбола состоятся четвертьфинальные поединки: «Щучин» — «М-Сити» (Мозырь) и «Гроднооблспорт» — «Полесье» (Кобрин). Для выхода в полуфинальную стадию «Гроднооблспорту» и «Щучину» достаточно одержать победу, так как они заняли более высокие места по ходу регулярного чемпионата. Их соперникам нужно выиграть дважды.

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По итогам четырех туров регулярного сезона прямые путевки в полуфинал завоевали две лучшие команды — «Кировск-СДЮШОР» и «Брест».

В воскресенье, 19 июля, пройдут полуфинальные серии до двух побед. Кроме того, в этот день состоится поединок за пятое итоговое место, за него поспорят неудачники четвертьфинальной стадии.

Заключительный тур 13-го национального первенства по пляжному футболу, в котором определятся чемпион и призеры, пройдет 25—26 июля в Щучине.