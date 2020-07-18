Пятый тур чемпионата Беларуси по пляжному футболу стартует в Кировске
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кировске сегодня начнутся матчи пятого тура чемпионата Беларуси по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кировске сегодня начнутся матчи пятого тура чемпионата Беларуси по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первый день на стадионе для пляжного футбола состоятся четвертьфинальные поединки: «Щучин» — «М-Сити» (Мозырь) и «Гроднооблспорт» — «Полесье» (Кобрин). Для выхода в полуфинальную стадию «Гроднооблспорту» и «Щучину» достаточно одержать победу, так как они заняли более высокие места по ходу регулярного чемпионата. Их соперникам нужно выиграть дважды.
По итогам четырех туров регулярного сезона прямые путевки в полуфинал завоевали две лучшие команды — «Кировск-СДЮШОР» и «Брест».
В воскресенье, 19 июля, пройдут полуфинальные серии до двух побед. Кроме того, в этот день состоится поединок за пятое итоговое место, за него поспорят неудачники четвертьфинальной стадии.
Заключительный тур 13-го национального первенства по пляжному футболу, в котором определятся чемпион и призеры, пройдет
Самым титулованным белорусским клубом является борисовский БАТЭ: он семь раз становился чемпионом страны. В двух предыдущих первенствах подряд золото завоевал «Гроднооблспорт». Также два титула в активе минской команды «Пассат-Пласт», один раз чемпионом становился светлогорский ЦКК.