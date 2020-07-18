Борисовский БАТЭ сыграет в гостях с брестским «Рухом» в матче 18-го тура чемпионата Беларуси

Встречи трех предыдущих туров борисовчане проводили на своей арене и сумели добыть всего одно очко. Неделю назад они сыграли вничью с мозырской «Славией» (1:1), а до этого потерпели два поражения от минских «Динамо» (0:2) и «Энергетика-БГУ» (0:1). Что касается «Руха», то он выиграл три поединка подряд, а в гостевом матче 17-го тура разгромил «Энергетик-БГУ» со счетом 8:1. Сегодняшняя встреча в Бресте начнется в 20.30 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».