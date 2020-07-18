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12:21 (мск), источник: БЕЛТА

Борисовский БАТЭ сыграет в гостях с брестским «Рухом» в матче 18-го тура чемпионата Беларуси

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ сыграет в гостях у брестского «Руха» в матче 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

Встречи трех предыдущих туров борисовчане проводили на своей арене и сумели добыть всего одно очко. Неделю назад они сыграли вничью с мозырской «Славией» (1:1), а до этого потерпели два поражения от минских «Динамо» (0:2) и «Энергетика-БГУ» (0:1). Что касается «Руха», то он выиграл три поединка подряд, а в гостевом матче 17-го тура разгромил «Энергетик-БГУ» со счетом 8:1. Сегодняшняя встреча в Бресте начнется в 20.30 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

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В первом поединке сегодняшнего игрового дня футболисты «Витебска» примут на своем поле гостей из «Смолевичей» (начало в 16.30). На прошлой неделе витебчане у себя дома разошлись миром с гродненским «Неманом» (0:0), а «Смолевичи» также на своем поле переиграли «Ислочь».

Вчера состоялись стартовые встречи 18-го тура: «Слуцк» — «Ислочь» — 2:1, «Городея» — «Белшина» (Бобруйск) — 2:1.

Футболисты «Слуцка» победили «Ислочь» в 18-м туре чемпионата Беларуси’Слуцк принимал на своем поле гостей из «Ислочи» и выиграл со счетом 2:1.

Еще три поединка пройдут 19 июля: «Минск» — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Неман» (Гродно) — «Шахтер» (Солигорск), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Минск). Матч «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Брест) перенесен.

Турнирное положение: «Шахтер» — 33 очка (17 матчей), БАТЭ — 31 (17), «Неман» — 30 (16), «Энергетик-БГУ» — 29 (17), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (17), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Динамо» (Минск) — 26 (17), «Рух» — 25 (17), «Ислочь» — 23 (18), «Витебск» — 23 (17), «Славия» — 22 (17), «Слуцк» — 21 (17), «Городея» — 19 (18), «Минск» — 15 (15), «Смолевичи» — 14 (16), «Белшина» — 10 (18).

Бомбардирскую гонку с 10 голами возглавляет Джасурбек Яхшибоев, перешедший в «Шахтер» из «Энергетика-БГУ».

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