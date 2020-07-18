«Милан» поздравил Ибрагимовича со 100 матчами за команду
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович провёл за итальянский клуб сто матчей, сообщает
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович провёл за итальянский клуб сто матчей, сообщает
«Спасибо партнерам — без вас я бы не справился. К счастью, я вне конкуренции. Спасибо болельщикам за поздравления. Для меня большая честь играть за “Милан”. Надеюсь, проведу здесь ещё много матчей», — прокомментировал достижение 38-летний форвард.
Отметим, во всех матчах за «Милан» Ибрагимович забил 62 мяча и отдал 27 результативных передач. В составе команды шведский нападающий стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка в 2011 году.
В текущем сезоне Серии А Златан Ибрагимович провёл 13 матчей, забил пять мячей и отдал три голевых паса. «Милан» после 33 матчей занимает седьмое место.