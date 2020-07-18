«Милан» поздравил Ибрагимовича со 100 матчами за команду

«Спасибо партнерам — без вас я бы не справился. К счастью, я вне конкуренции. Спасибо болельщикам за поздравления. Для меня большая честь играть за “Милан”. Надеюсь, проведу здесь ещё много матчей», — прокомментировал достижение 38-летний форвард.