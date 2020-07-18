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12:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» поздравил Ибрагимовича со 100 матчами за команду

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович провёл за итальянский клуб сто матчей, сообщает пресс-служба в «Твиттере».

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«Спасибо партнерам — без вас я бы не справился. К счастью, я вне конкуренции. Спасибо болельщикам за поздравления. Для меня большая честь играть за “Милан”. Надеюсь, проведу здесь ещё много матчей», — прокомментировал достижение 38-летний форвард.

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Отметим, во всех матчах за «Милан» Ибрагимович забил 62 мяча и отдал 27 результативных передач. В составе команды шведский нападающий стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка в 2011 году.

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В текущем сезоне Серии А Златан Ибрагимович провёл 13 матчей, забил пять мячей и отдал три голевых паса. «Милан» после 33 матчей занимает седьмое место.

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