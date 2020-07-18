Mundo Deportivo: Блан может возглавить «Барселону»
Лоран Блан может сменить Кике Сетьена на посту главного тренера «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.
Лоран Блан может сменить Кике Сетьена на посту главного тренера «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, агент специалиста, Жорже Мендеш предложил кандидатуру 54-летнего француза руководству клуба. Сообщается, что будущее Кике Сетьена решится в ближайшие дни.
Последним местом работы Блана был «ПСЖ», где тот работал с 2013 по 2016 год. С парижанами он трижды становился чемпионом Франции и обладателем Кубка французской лиги и Суперкубка Франции, а также дважды выигрывал Кубок страны. Также, Блан работал с «Бордо» и сборной Франции.