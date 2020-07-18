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12:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Mundo Deportivo: Блан может возглавить «Барселону»

Лоран Блан может сменить Кике Сетьена на посту главного тренера «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, агент специалиста, Жорже Мендеш предложил кандидатуру 54-летнего француза руководству клуба. Сообщается, что будущее Кике Сетьена решится в ближайшие дни.

Последним местом работы Блана был «ПСЖ», где тот работал с 2013 по 2016 год. С парижанами он трижды становился чемпионом Франции и обладателем Кубка французской лиги и Суперкубка Франции, а также дважды выигрывал Кубок страны. Также, Блан работал с «Бордо» и сборной Франции.

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