Марсело Бьелса вернул «Лидс» в АПЛ спустя 16 лет. 7 крышесносных историй про самого безумного тренера планеты
Он такой же чокнутый, как раньше.
Он такой же чокнутый, как раньше.
Марсело Бьелса — главный безумец современного футбола. Вы без труда найдете кучу историй о том, как он отсмотрел от 2 до 7 тысяч видео во время ЧМ-2002, как уволился из «Лацио» спустя 48 часов после подписания контракта и определил талант спящего 14-летнего Маурисио Почеттино по его ногам.
17 июля «Лидс» Бьелсы оформил выход в АПЛ — впервые за 16 лет клуб сыграет в высшем дивизионе страны. Команда Бьелсы завоевала прямую путевку в АПЛ за два матча до финиша. Если клуб в оставшихся играх наберет хотя бы одно очко, или в случае осечки «Брентфорда», «Лидс» оформит титул чемпиона.
Давно известная история — не клубы выбирают Марсело Бьелсу главным тренером, а он выбирает их. Главная задача возможного работодателя — заинтересовать тренера, который почти не пользуется мобильным телефоном и по 14 часов в сутки смотрит видео про футбол. В 2018 году спортивный директор «Лидса» полетел в
Не так давно «Лидс» был одним из самых мощных клубов Англии, но в последние 16 лет он прозябал в низших дивизионах, и назначение Бьелсы в городе восприняли как второе пришествие. И вывести команду в АПЛ Марсело мог еще год назад — команда показывала самый бодрый футбол в Чемпионшипе и лидировала по показателям владения мячом и ударов за игру. Но в полуфинале
Команды Бьелсы — это машины, в которых отлажен каждый механизм. И для этого коучу нужна стопроцентная физическая готовность. Если игроки весят больше установленного или не сдают нормативы не тренировках, пролетают мимо состава, какими бы лидерами они ни были. Поблажки Марсело делает только 35-летнему лидеру Пабло Эрнандесу. Адаптироваться к тренировкам Бьелсы очень сложно — зимой «Лидс» взял в аренду у «Лейпцига»
Еще одна важная деталь, характеризующая дотошность Бьелсы. После прихода он нанял сразу двух диетологов и проводит контрольные взвешивания игроков каждый день. По слухам, один игрок «Лидса» словил паническую атаку, когда по возвращении из отпуска увидел, что весит на 250 грамм больше положенного. Важное правило Марсело — команда на базе принимает пищу только совместно и под присмотром врачей и диетологов. Один футболист после ухода из «Лидса» на выходе с базы сказал, что
Бьелса сделал из базы «Лидса» «Торп Арч» настоящую крепость — во время тренировок журналистов не подпускают ближе, чем на 100 метров. А вот система шпионажа у Марсело развита прекрасно. The Times опубликовало материал, в котором рассказало о нюансах шпионской деятельности Бьельсы и его штаба. Марсело использовал 20-летнего стажера, чтобы раздобыть информацию о будущем сопернике. За некоторое время до матча шпион отправлялся в город, где базируется
11 января 2019 года во время утренней тренировки «Дерби Каунти» полиция задержала подозрительного человека, следившего за командой через бинокль. Им оказался сотрудник «Лидса». Позже Бьелса самостоятельно оплатил штраф в 200 тысяч фунтов и признался, что устраивал слежку за всеми соперниками по Чемпионшипу. А сотрудники аналитического отдела «Лидса» до сих пор рассказывают, как поразились 8-страничному докладу Бьелсы о третьем вратаре аутсайдера Чемпионшипа, который за сезон ни разу не вышел на поле.
Работы Бьелсы — это не только про тактику и цифры, хотя многие до сих пор помнят, как его сборная Чили играла по схеме 3−2−2−3. Марсело большое внимание уделяет атмосфере в клубе — много общается с сотрудниками и под рождество устраивает викторины, в которых разыгрывает бытовую технику, закупленную на свои деньги. Правильная атмосфера — один из столпов работы Марсело. Хотя до панибратства никогда не доходит — Бьелса держит с игроками солидную дистанцию.
Дело было в прошлом сезоне. В принципиальнейшем апрельском матче с «Астон Виллой» «Лидс» открыл счет, забив спорный гол. Бьельса заставил своих игроков пропустить мяч в ответ. В итоге футболисты «Лидса» просто беспрепятственно дали забить в ответ. Не послушался только один защитник, который пытался сорвать атаку соперника,
Как хорошо, что это безумие мы увидим в следующем сезоне АПЛ. Если только сеньор Бьелса снова не выкинет