«Монако» уволил Морено. Команду Головина возглавит Нико Ковач
Нико Ковач станет новым главным тренером «Монако».
Нико Ковач станет новым главным тренером «Монако».
Команду теперь возглавит Нико Ковач, утверждает L’Equipe.
Морено возглавлял монегасков с конца декабря 2019 года. Его контракт был рассчитан на 2,5 года.
Ковач работал в тренерском штабе «Зальцбурга», возглавлял молодежную и основную сборные Хорватии, франкфуртский «Айнтрахт». С апреля 2018-го по ноябрь 2019 года он работал главным тренером «Баварии».
С «Айнтрахтом» Ковач выиграл Кубок Германии, с «Баварией» — чемпионат, Кубок и Суперкубок.
Цвета «Монако» защищает россиянин Александр Головин. Накануне он вывел команду с капитанской повязкой в товарищеском матче с «Серкль Брюгге» и забил гол (2:0). В воротах «Монако» дебютировал еще один представитель России Антон Митрюшкин.