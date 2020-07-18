«Лидс» стал победителем чемпионшипа

Источник: Спорт-Экспресс

Теперь уже никто не имеет даже математической возможности сместить «Лидс» с первой строчки.

В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне-2003/04, после чего переживал финансовые трудности и даже переходил под внешнее управление.