Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Норвич
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Кальяри
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Болонья
Футбол. Кубок России
19.07
Урал
Химки
Футбол. Зарубежный
19.07
Борнмут
Саутгемптон
Все события
Фоторепортажи
23Фарфан спас «Локо» от поражения
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
19:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Лидс» стал победителем чемпионшипа

«Лидс» стал победителем чемпионшипа. Это стало понятно после того, как «Брентфорд» потерял очки в матче со «Сток Сити» (0:1).

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Теперь уже никто не имеет даже математической возможности сместить «Лидс» с первой строчки.

В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне-2003/04, после чего переживал финансовые трудности и даже переходил под внешнее управление.

Отметим, что за последние два года команда под руководством аргентинского специалиста Марсело Бьельсы стала одним из лидеров чемпионшипа, однако в прошлом сезоне потерпела поражение в плей-офф и не сумела подняться в высший дивизион.

Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сделают ли для Ефремова поблажки в колонии... Кокорин рассказал, как к нему относились в лагере
Легкую атлетику в России официально похоронили. Ласицкене может уйти из сборной
Самый безумный тренер планеты вернул «Лидс» в АПЛ спустя 16 лет
Mundo Deportivo: Блан может возглавить «Барселону»
«Он в своем мире живет». Биатлон России может потерять Малышко
«Здесь ловить нечего». Легкоатлет о переходе из РФ в Белоруссию
Менеджер Нурмагомедова рассказал о будущем бойца
Пилот «Мерседеса» выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Ф-1»
«Монако» уволил тренера, команду Головина возглавит Ковач
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь