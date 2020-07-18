Погиб футболист клуба «Барановичи» — он разбился на мотоцикле
МИНСК, 18 июл — Sputnik. Футболист клуба «Барановичи» Евгений Дрозд погиб в результате аварии, об этом сообщается на странице ФК в соцсети «Вконтакте».
МИНСК, 18 июл — Sputnik. Футболист клуба «Барановичи» Евгений Дрозд погиб в результате аварии, об этом сообщается на странице ФК в соцсети «Вконтакте».
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП случилось в субботу в 12:27 на улице Пролетарской в Барановичах.
По предварительным данным, озвученным инспекторами, 31-летний спортсмен на мотоцикле Yamaha не справился с управлением и врезался в бордюр, после чего байк опрокинулся.
«От полученных травм мотоциклист погиб на месте происшествия, 18-летняя
Новость о смерти Дрозда шокировала фанатов ФК «Барановичи». Люди массово выражают соболезнования близким погибшего.