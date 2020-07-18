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17:29 (мск), источник: Sputnik.by

Погиб футболист клуба «Барановичи» — он разбился на мотоцикле

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Футболист клуба «Барановичи» Евгений Дрозд погиб в результате аварии, об этом сообщается на странице ФК в соцсети «Вконтакте».

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По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП случилось в субботу в 12:27 на улице Пролетарской в Барановичах.

По предварительным данным, озвученным инспекторами, 31-летний спортсмен на мотоцикле Yamaha не справился с управлением и врезался в бордюр, после чего байк опрокинулся.

«От полученных травм мотоциклист погиб на месте происшествия, 18-летняя девушка-пассажир с травмами госпитализирована», — рассказали в Госавтоинспекции.

Новость о смерти Дрозда шокировала фанатов ФК «Барановичи». Люди массово выражают соболезнования близким погибшего.

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