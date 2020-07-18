Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Норвич
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Аталанта
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Кальяри
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Болонья
Футбол. Кубок России
19.07
Урал
Химки
Футбол. Зарубежный
19.07
Борнмут
Саутгемптон
Все события
Фоторепортажи
23Фарфан спас «Локо» от поражения
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
18:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Санти Касорла и Бруно Сориано попрощались с «Вильярреалом»

Полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла попрощался с клубом в видео, опубликованном на официальном сайте «желтой субмарины».

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

— Мне было 18 лет и меня никто не знал, когда «Вильярреал» дал мне шанс. Этот клуб дал мне все, — сказал Касорла.

Прощальным матчем 35-летнего испанца за левантийцев может стать игра 38-го тура против «Эйбара», которая состоится 19 июля.

В нынешнем сезоне Касорла сыграл 34 матча в чемпионате Испании. В них он забил 11 голов и сделал девять результативных передач.

Также с командой попрощался Бруно Сориано. Полузащитник всю свою карьеру провел в «Вильярреале». На его счету 422 поединка, за которые он забил 31 гол и сделал 25 результативных передач.

Вильярреал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сделают ли для Ефремова поблажки в колонии... Кокорин рассказал, как к нему относились в лагере
Легкую атлетику в России официально похоронили. Ласицкене может уйти из сборной
Самый безумный тренер планеты вернул «Лидс» в АПЛ спустя 16 лет
Mundo Deportivo: Блан может возглавить «Барселону»
«Он в своем мире живет». Биатлон России может потерять Малышко
«Здесь ловить нечего». Легкоатлет о переходе из РФ в Белоруссию
Менеджер Нурмагомедова рассказал о будущем бойца
Пилот «Мерседеса» выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Ф-1»
«Монако» уволил тренера, команду Головина возглавит Ковач
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь