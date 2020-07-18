Санти Касорла и Бруно Сориано попрощались с «Вильярреалом»

Источник: Спорт-Экспресс

— Мне было 18 лет и меня никто не знал, когда «Вильярреал» дал мне шанс. Этот клуб дал мне все, — сказал Касорла.

Прощальным матчем 35-летнего испанца за левантийцев может стать игра 38-го тура против «Эйбара», которая состоится 19 июля.

В нынешнем сезоне Касорла сыграл 34 матча в чемпионате Испании. В них он забил 11 голов и сделал девять результативных передач.