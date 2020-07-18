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20:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У 10 игроков бухарестского «Динамо» выявлен коронавирус

«Динамо» из Бухареста объявило, что сразу десять игроков команды сдали положительный тест на COVID-19.

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В ближайшее время будет пройден повторный тест, сообщает сайт клуба.

Если заражение подтвердится, то это будет крайне плохой новостью для клуба: «Динамо» борется за сохранение прописки в высшем дивизионе Румынии. На данный момент клуб идет в зоне вылета, а от зоны плей-офф отделяет лишь один балл.

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