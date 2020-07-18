Пять тренеров за два года. Головин получит уникальный опыт

Источник: Спорт-Экспресс

Жардим, Анри, Морено, Ковач

Говоря о пяти тренерах, не ошибся. Считаю, что Леонарду Жардим последнего периода работы в «Монако» отличался от того португальского специалиста, при котором полузащитник Александр Головин приехал в княжество из Москвы. По настроению и желанию, в первую очередь. И тактике тоже.

Напомню, как жили команда и клуб последние два года после покупки российского хавбека.

2018 год

27 июля. Красно-синий Головин стал красно-белым, заключив 5-летний контракт с «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Вице-президентом клуба тогда работал Вадим Васильев, спортивным директором — Майкл Эменало, тренером — Леонарду Жардим.

11 октября. Жардим отправлен в отставку из-за плохих результатов в чемпионате и неудач в Лиге чемпионов.

13 октября. Новым главным тренером монегасков назначен легенда клуба Тьерри Анри.

Вице-президент «Монако»: «На нас поставили крест. Но Головин не позволил сбыться негативным прогнозам!» 2019 год.

24 января. Анри отправлен в отставку. Кризис в игре команды не преодолен, она шла на 19-м месте.

25 января. Жардим вернулся в «Монако». Его позвал обратно лично Рыболовлев, что говорило о многом.

14 февраля. В том числе вызвало слухи о расставании с Васильевым. В итоге его отправили в отставку с постов вице-президента и генерального директора клуба.

22 февраля. Вице-президентом и генеральным директором клуба назначен Олег Петров.

24 мая. «Монако» сумел остаться в лиге 1, заняв 17-е место: 36 очков, +8=12−18 (38−57).

12 августа. По согласию сторон расторгнут контракт со спортивным директором Эменало.

28 декабря. Жардим уволен из «Монако». Вместо него приглашен Роберт Морено.

Вице-президент «Монако» недоволен результатами. У Головина короткие каникулы 2020 год.

13 марта. Чемпионат Франции прекращен из-за пандемии COVID-19. «Монако» занял 9-е место: 44 очка, +11=7−10 (44−44). В среднем набрано 1,43 очка за игру (места в лиге 1 распределили по такому принципу).

13 марта. Головин подписал новый контракт, действующий до 30 июня 2024 года. Финансовые условия улучшены.

17 июня. Спортивным директором назначен Пол Митчелл.

18 июля. Морено отправлен в отставку.

Июль. Новыми тренерами «Монако» назначены Нико и Роберт Ковачи.

У всех происходивших событий были свои причины. Что-то могло случиться намного раньше (к примеру, вторая отставка Жардима). А что-то, как увольнение Морено, для большинства стало громом среди ясного неба.

Морено

— За полчаса до финала ЧМ-2010 между сборными Испании и Голландии мне позвонил один из тренеров «Барселоны» Жоан Барбара и сообщил, что для «Барсы Б» требуется новый аналитик, и что завтра мне позвонит Луис Энрике. Так и случилось. А потом была встреча с Альбертом Валентином, и через несколько дней я получил официальное предложение. В то время работал в банке и едва ли не каждый спрашивал меня, что я творю и зачем меняю спокойную работу на ту, где нет никаких гарантий. Для меня и моей жены было очевидно, что футбол — моя страсть. И нужно рисковать. Хотя я мог оказаться на улице без денег. Но сейчас мы оба рады, что приняли то решение, — признавался недавно в интервью Морено, вспоминая начало тренерского пути. Впоследствии он работал в «Роме», «Сельте», «Барселоне», сборной Испании. Вторым, помощником, ассистентом. И только в 2019-м стал главным, заменив в национальной команде Луиса Энрике. Вывел испанцев на Евро-2020 и получил приглашение от «Монако».

В любых других условиях, в другой команде, наверное, он продолжал бы работать до лета 2022 года (такой срок предусматривал его договор с монегасками). Но вот в княжестве не удержался.

Сегодня с учетом амбиций владельца и перестройки в клубе и команде красно-белым нужен более опытный тренер. Действительно главный. Который сможет вести себя жестко с игроками (включая звездного Фабрегаса) и поднять монегасков на уровень, позволяющий занимать высокие места в чемпионате и выступать в Лиге чемпионов.

Интеллигентности и знаний Морено, видимо, в сегодняшних реалиях мало — недостаточно для управления тем коллективом, который тренируется в Ля-Тюрби. Это не значит, что он плохой тренер. Он сумел исправить многое, что требовало исправлений после второго увольнения Жардима — наладил дисциплину, изменил организацию работы на тренировочной базе, улучшил физическую подготовку, разнообразил занятия…

Но «Монако» нужен другой.

Предполагаю, что это и вынудило руководство клуба решиться на кардинальные изменения. Почувствовали, что к ним придется прибегнуть, несмотря на все симпатии к Морено. Ну, а сам Роберт знал, на что шел. И десять лет назад, и в конце прошлого года.

Утром провел тренировку, в полдень уволили

По данным «СЭ», для игроков увольнение 42-летнего тренера стало сюрпризом. Утром испанец провел тренировку, и ничего не свидетельствовало о том, что это его последний день работы.

Он искал игроков для Покеттино, «Тоттенхэма» и «Лейпцига». Теперь займется усилением «Монако» Головина.

Очевидно, что его отставка напрямую связана с приходом 38-летнего Пола Митчелла. Бывший игрок «Уигана» не один год работал скаутом и отвечал за подготовку резервов. Он неплохо зарекомендовал себя в «Саутгемптоне», помогая Маурисио Покеттино. При нем в команду пришли Натаниэл Клайн, Деян Ловрен, Душан Тадич, Садио Мане и Стивен Дэйвис. Затем Митчелл последовал за аргентинским тренером в «Тоттенхэм», где при нем появились Сон Хын Мин, Деле Алли, Киран Триппьер и Тоби Алдервейрелд. А последние два года этот специалист отвечал за скаутинг и подготовку футболистов в «Лейпциге».

Он присмотрелся к тренерам, игрокам, команде, осмотрелся в клубе и, видимо, высказал свое мнение. Уверен, что решение не было сиюминутным и приняли его не в субботу, а гораздо раньше.

В итоге трио Петров — Митчелл — Морено просуществовало только месяц и превратилось в дуэт. Который продолжает работать в тесной связке с Бертраном Резо — главой академии красно-белых.

Чистка и усиление

«Монако» продолжит чистку состава и попытается усилить команду уже готовыми футболистами. Трансферное окно во Франции открывалось всего на несколько дней. В дальнейшем регистрировать переходы можно будет с 10 августа.

Пока же первым новичком недавно стал 19-летний нападающий Антони Мусаба, купленный у голландского НЕК из Неймегена. Он добавился к приобретенным зимой вратарю Радославу Маецки и защитнику Страхине Павловичу. Их отдавали на полгода в аренду в «Легию» и «Партизан».

«Монако» не стал выкупать права на Тьемуэ Бакайоко, Адриэна Силву и Ислама Слимани. Кроме того, команду покинули Даниэль Субашич, Диего Бенальо, Сейду Си, Мусса Силла, Сафван Мбаэ, Нордин Ибуруи и еще ряд молодых футболистов. Ищут новый клуб Стевану Йоветичу. Не готов отказаться от высоких доходов Фабрегас — пока он остается в княжестве.

«Под» новых тренеров ожидается приход нескольких известных игроков. Точно не будет в «Монако» центрального защитника «Реал Сосьедад» Диего Льоренте. За ним охотились многие европейские клубы, его хотел видеть в команде Морено, но трансфер не состоялся, а теперь уже и не состоится.

В российских СМИ были сообщения об интересе «Монако» к защитнику «Краснодара» Кристиану Рамиресу. Это неправда. Монегаски им не интересуются.

Не принято решение относительно будущего Антона Митрюшкина. Красно-белые ищут голкипера, который составил бы конкуренцию Бенжамену Лекому и Маецки. Российский вратарь уже две недели тренируется с «Монако», проходит просмотр, сыграл часть матча с «Серкль Брюгге». Но контракт ему пока не предложен.

Ковачи

В ближайшее время в княжество должен приехать Нико Ковач со своим тренерским штабом, в который войдет его брат Роберт. С ними заключат контракт на три года или по схеме «3+1».

Последним место работы братьев была «Бавария», с которой они выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии. До этого Ковачи (в русском «Монако» их наверняка начнут называть Кузнецовыми) работали с «Айнтрахтом» из Франкфурта и сборной Хорватии.

У Головина гол и капитанская повязка, у Митрюшкина — дебют. «Монако» выиграл первый матч межсезонья.

Первую игру при Ковачах красно-белые проведут 22 июля. В гостях они сыграют со «Стандардом» из Льежа. А до этого монегаски обыграли в пятницу «Серкль Брюгге» (2:0). Голы забили Виссам Бен Йеддер и Александр Головин. Часть встречи российский полузащитник провел с капитанской повязкой, став первым русским капитаном в истории «Монако».

Наш хавбек стал одним из ведущих футболистов, доказыв это стабильной игрой на хорошем уровне, и своим в многонациональном коллективе. Уверен, что клуб рассчитывает на него и не собирается никуда продавать. Никаких переговоров на этот счет ни с кем не велось.