Пять тренеров за два года. Головин получит уникальный опыт
В субботу днем «Монако» отправил в отставку главного тренера Роберта Морено. В княжестве ждут приезда
В субботу днем «Монако» отправил в отставку главного тренера Роберта Морено. В княжестве ждут приезда
Говоря о пяти тренерах, не ошибся. Считаю, что Леонарду Жардим последнего периода работы в «Монако» отличался от того португальского специалиста, при котором полузащитник Александр Головин приехал в княжество из Москвы. По настроению и желанию, в первую очередь. И тактике тоже.
Напомню, как жили команда и клуб последние два года после покупки российского хавбека.
27 июля.
11 октября. Жардим отправлен в отставку
13 октября. Новым главным тренером монегасков назначен легенда клуба Тьерри Анри.
24 января. Анри отправлен в отставку. Кризис в игре команды не преодолен, она шла на 19-м месте.
25 января. Жардим вернулся в «Монако». Его позвал обратно лично Рыболовлев, что говорило о многом.
14 февраля. В том числе вызвало слухи о расставании с Васильевым. В итоге его отправили в отставку с постов
22 февраля.
24 мая. «Монако» сумел остаться в лиге 1, заняв 17-е место: 36 очков, +8=12−18 (38−57).
12 августа. По согласию сторон расторгнут контракт со спортивным директором Эменало.
28 декабря. Жардим уволен из «Монако». Вместо него приглашен Роберт Морено.
13 марта. Чемпионат Франции прекращен
13 марта. Головин подписал новый контракт, действующий до 30 июня 2024 года. Финансовые условия улучшены.
17 июня. Спортивным директором назначен Пол Митчелл.
18 июля. Морено отправлен в отставку.
Июль. Новыми тренерами «Монако» назначены Нико и Роберт Ковачи.
У всех происходивших событий были свои причины.
— За полчаса до финала ЧМ-2010 между сборными Испании и Голландии мне позвонил один из тренеров «Барселоны» Жоан Барбара и сообщил, что для «Барсы Б» требуется новый аналитик, и что завтра мне позвонит Луис Энрике. Так и случилось. А потом была встреча с Альбертом Валентином, и через несколько дней я получил официальное предложение. В то время работал в банке и едва ли не каждый спрашивал меня, что я творю и зачем меняю спокойную работу на ту, где нет никаких гарантий. Для меня и моей жены было очевидно, что футбол — моя страсть. И нужно рисковать. Хотя я мог оказаться на улице без денег. Но сейчас мы оба рады, что приняли то решение, — признавался недавно в интервью Морено, вспоминая начало тренерского пути. Впоследствии он работал в «Роме», «Сельте», «Барселоне», сборной Испании. Вторым, помощником, ассистентом. И только в 2019-м стал главным, заменив в национальной команде Луиса Энрике. Вывел испанцев на Евро-2020 и получил приглашение от «Монако».
В любых других условиях, в другой команде, наверное, он продолжал бы работать до лета 2022 года (такой срок предусматривал его договор с монегасками). Но вот в княжестве не удержался.
Сегодня с учетом амбиций владельца и перестройки в клубе и команде
Интеллигентности и знаний Морено, видимо, в сегодняшних реалиях мало — недостаточно для управления тем коллективом, который тренируется в
Но «Монако» нужен другой.
Предполагаю, что это и вынудило руководство клуба решиться на кардинальные изменения. Почувствовали, что к ним придется прибегнуть, несмотря на все симпатии к Морено. Ну, а сам Роберт знал, на что шел. И десять лет назад, и в конце прошлого года.
По данным «СЭ», для игроков увольнение 42-летнего тренера стало сюрпризом. Утром испанец провел тренировку, и ничего не свидетельствовало о том, что это его последний день работы.
Он искал игроков для Покеттино, «Тоттенхэма» и «Лейпцига». Теперь займется усилением «Монако» Головина.
Очевидно, что его отставка напрямую связана с приходом 38-летнего Пола Митчелла. Бывший игрок «Уигана» не один год работал скаутом и отвечал за подготовку резервов. Он неплохо зарекомендовал себя в «Саутгемптоне», помогая Маурисио Покеттино. При нем в команду пришли Натаниэл Клайн, Деян Ловрен, Душан Тадич, Садио Мане и Стивен Дэйвис. Затем Митчелл последовал за аргентинским тренером в «Тоттенхэм», где при нем появились Сон Хын Мин, Деле Алли, Киран Триппьер и Тоби Алдервейрелд. А последние два года этот специалист отвечал за скаутинг и подготовку футболистов в «Лейпциге».
Он присмотрелся к тренерам, игрокам, команде, осмотрелся в клубе и, видимо, высказал свое мнение. Уверен, что решение не было сиюминутным и приняли его не в субботу, а гораздо раньше.
В итоге трио Петров — Митчелл — Морено просуществовало только месяц и превратилось в дуэт. Который продолжает работать в тесной связке с Бертраном Резо — главой академии
«Монако» продолжит чистку состава и попытается усилить команду уже готовыми футболистами. Трансферное окно во Франции открывалось всего на несколько дней. В дальнейшем регистрировать переходы можно будет с 10 августа.
Пока же первым новичком недавно стал 19-летний нападающий Антони Мусаба, купленный у голландского НЕК из Неймегена. Он добавился к приобретенным зимой вратарю Радославу Маецки и защитнику Страхине Павловичу. Их отдавали на полгода в аренду в «Легию» и «Партизан».
«Монако» не стал выкупать права на Тьемуэ Бакайоко, Адриэна Силву и Ислама Слимани. Кроме того, команду покинули Даниэль Субашич, Диего Бенальо, Сейду Си, Мусса Силла, Сафван Мбаэ, Нордин Ибуруи и еще ряд молодых футболистов. Ищут новый клуб Стевану Йоветичу. Не готов отказаться от высоких доходов Фабрегас — пока он остается в княжестве.
«Под» новых тренеров ожидается приход нескольких известных игроков. Точно не будет в «Монако» центрального защитника «Реал Сосьедад» Диего Льоренте. За ним охотились многие европейские клубы, его хотел видеть в команде Морено, но трансфер не состоялся, а теперь уже и не состоится.
В российских СМИ были сообщения об интересе «Монако» к защитнику «Краснодара» Кристиану Рамиресу. Это неправда. Монегаски им не интересуются.
Не принято решение относительно будущего Антона Митрюшкина.
В ближайшее время в княжество должен приехать Нико Ковач со своим тренерским штабом, в который войдет его брат Роберт. С ними заключат контракт на три года или по схеме «3+1».
Последним место работы братьев была «Бавария», с которой они выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии. До этого Ковачи (в русском «Монако» их наверняка начнут называть Кузнецовыми) работали с «Айнтрахтом» из Франкфурта и сборной Хорватии.
У Головина гол и капитанская повязка, у Митрюшкина — дебют. «Монако» выиграл первый матч межсезонья.
Первую игру при Ковачах
Наш хавбек стал одним из ведущих футболистов, доказыв это стабильной игрой на хорошем уровне, и своим в многонациональном коллективе. Уверен, что клуб рассчитывает на него и не собирается никуда продавать. Никаких переговоров на этот счет ни с кем не велось.
Головин универсален, способен выступать на разных позициях, и ему обязательно найдется место в схемах Ковачей. Игрок получит, конечно, уникальный опыт. Помимо адаптации к жизни в другой стране и общения на двух иностранных языках он поработает с тренерами разных стилей и разной футбольной культуры — португальской, испанской и