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00:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся матч полуфинала Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити». Победу со счётом 2:0 одержали «канониры».

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Источник: Reuters

Автором обоих голов стал нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг. Сначала 31-летний игрок отправил мяч в ворота «Сити» на 19-й минуте с передачи форварда Николя Пепе, а в середине второго тайма увеличил преимущество своей команды, отличившись после паса защитника Кирана Тирни.

«Арсенал» стал первым финалистом Кубка Англии сезона-2019/2020. В решающем матче турнира подопечные Микеля Артеты встретятся с победителем пары «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

«Красные дьяволы» и синие проведут полуфинальный матч завтра, 19 июля. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало — в 20:00 мск.

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