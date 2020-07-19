«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии

Автором обоих голов стал нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг. Сначала 31-летний игрок отправил мяч в ворота «Сити» на 19-й минуте с передачи форварда Николя Пепе, а в середине второго тайма увеличил преимущество своей команды, отличившись после паса защитника Кирана Тирни.