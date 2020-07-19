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01:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» забил пять мячей «Болонье» и обогнал «Наполи»

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Милан» одержал крупную победу над «Болоньей». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

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Источник: AFP 2020

Голы в составе миланцев забивали Алексис Салемакерс, Хакан Чалханоглу, Исмаэль Беннасер, Анте Ребич и Давид Калабрия. Единственный мяч «Болоньи» забил Такэхиро Томиясу.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Масса. Ему будут помогать Марко Бресмес и Давиде Империале. Резервный арбитр — Давиде Герзини.

«Милан», набрав 56 очков, после этой победы обогнал «Наполи» (53) и поднялся на шестое место. Команда не проигрывает на протяжении девяти матчей подряд. «Болонья» (43) не может победить в четвертом туре кряду, команда находится на 10-й строчке.

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Милан
5:1
Первый тайм: 2:1
Болонья
Футбол, Италия, Тур 3418.07.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Стефано ПиолиСиниша Михайлович
Голы
Алексис Салемакерс(Тео Эрнандез)10′
Такэхиро Томиясу(Роберто Сориано)44′
Хакан Чалханоглу24′
Исмаэль Беннасер(Хакан Чалханоглу)49′
Анте Ребич(Златан Ибрагимович)57′
Давиде Калабрия(Рафаэл Леан)90+2′
Составы команд
99Джанлуиджи Доннарумма
28Лукаш Скорупски
2Давиде Калабрия
4Стефано Денсвил
13Алессио Романьоли
35Митчелл Дейкс
19Тео Эрнандез
16Андреа Поли
24Симон Кьер
51′
9Федерико Сантандер
79Франк Кессье
10Никола Сансоне
34′
4Исмаэль Беннасер
79′
14Такэхиро Томиясу
59′
20Лукас Билья
15Ибраима Мбай
56Алексис Салемакерс
54′62′
23Данилу Ларанжейра
59′
33Раде Крунич
25Габриэле Корбо
10Хакан Чалханоглу
61′
8Николас Домингес
60′
5Джакомо Бонавентура
34Андри Балдурссон
18Анте Ребич
82′
21Роберто Сориано
75′
29Лоренцо Коломбо
32Маттиас Сванберг
21Златан Ибрагимович
62′
7Риккардо Орсолини
75′
17Рафаэл Леан
17Андреас Сков Ольсен
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
23Удары (всего)8
13Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые2
19Фолы14
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДавиде Масса(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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