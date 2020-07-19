«Милан» забил пять мячей «Болонье» и обогнал «Наполи»

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Масса. Ему будут помогать Марко Бресмес и Давиде Империале. Резервный арбитр — Давиде Герзини.

«Милан», набрав 56 очков, после этой победы обогнал «Наполи» (53) и поднялся на шестое место. Команда не проигрывает на протяжении девяти матчей подряд. «Болонья» (43) не может победить в четвертом туре кряду, команда находится на 10-й строчке.