«Милан» забил пять мячей «Болонье» и обогнал «Наполи»
В матче 34-го тура итальянской Серии А «Милан» одержал крупную победу над «Болоньей». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
В матче 34-го тура итальянской Серии А «Милан» одержал крупную победу над «Болоньей». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
Голы в составе миланцев забивали Алексис Салемакерс, Хакан Чалханоглу, Исмаэль Беннасер, Анте Ребич и Давид Калабрия. Единственный мяч «Болоньи» забил Такэхиро Томиясу.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Масса. Ему будут помогать Марко Бресмес и Давиде Империале. Резервный арбитр — Давиде Герзини.
«Милан», набрав 56 очков, после этой победы обогнал «Наполи» (53) и поднялся на шестое место. Команда не проигрывает на протяжении девяти матчей подряд. «Болонья» (43) не может победить в четвертом туре кряду, команда находится на 10-й строчке.
|Стефано Пиоли
|Синиша Михайлович
|Алексис Салемакерс(Тео Эрнандез)
|10′
|Такэхиро Томиясу(Роберто Сориано)
|44′
|Хакан Чалханоглу
|24′
|Исмаэль Беннасер(Хакан Чалханоглу)
|49′
|Анте Ребич(Златан Ибрагимович)
|57′
|Давиде Калабрия(Рафаэл Леан)
|90+2′
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|28
|Лукаш Скорупски
|2
|Давиде Калабрия
|4
|Стефано Денсвил
|13
|Алессио Романьоли
|35
|Митчелл Дейкс
|19
|Тео Эрнандез
|16
|Андреа Поли
|24
|Симон Кьер
51′
|9
|Федерико Сантандер
|79
|Франк Кессье
|10
|Никола Сансоне
34′
|4
|Исмаэль Беннасер
79′
|14
|Такэхиро Томиясу
59′
|20
|Лукас Билья
|15
|Ибраима Мбай
|56
|Алексис Салемакерс
54′62′
|23
|Данилу Ларанжейра
59′
|33
|Раде Крунич
|25
|Габриэле Корбо
|10
|Хакан Чалханоглу
61′
|8
|Николас Домингес
60′
|5
|Джакомо Бонавентура
|34
|Андри Балдурссон
|18
|Анте Ребич
82′
|21
|Роберто Сориано
75′
|29
|Лоренцо Коломбо
|32
|Маттиас Сванберг
|21
|Златан Ибрагимович
62′
|7
|Риккардо Орсолини
75′
|17
|Рафаэл Леан
|17
|Андреас Сков Ольсен
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|23
|Удары (всего)
|8
|13
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|19
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Давиде Масса(Италия)