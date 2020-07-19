Гвардиола высказался о поражении от «Арсенала» в Кубке Англии

Встреча завершилась поражением подопечных Гвардиолы со счетом 2:0. Дублем в этом матче отметился Пьер-Эмерик Обамеянг. Таким образом, лондонская команда вышла в финал турнира в 21-й раз в истории, что стало рекордом.

«Если вы не играете все 90 минут в полуфинале, это может произойти. Мы не показали хорошей игры, мы люди. Соперник играл хорошо, иногда так случается», — заявил специалист.