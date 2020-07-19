Гвардиола высказался о поражении от «Арсенала» в Кубке Англии
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча с лондонским «Арсеналом» в полуфинале Кубка Англии, передает «Би-би-си».
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча с лондонским «Арсеналом» в полуфинале Кубка Англии, передает «Би-би-си».
Встреча завершилась поражением подопечных Гвардиолы со счетом 2:0. Дублем в этом матче отметился
«Если вы не играете все 90 минут в полуфинале, это может произойти. Мы не показали хорошей игры, мы люди. Соперник играл хорошо, иногда так случается», — заявил специалист.