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09:08 (мск), источник: Газета.Ру

Гвардиола высказался о поражении от «Арсенала» в Кубке Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча с лондонским «Арсеналом» в полуфинале Кубка Англии, передает «Би-би-си».

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась поражением подопечных Гвардиолы со счетом 2:0. Дублем в этом матче отметился Пьер-Эмерик Обамеянг. Таким образом, лондонская команда вышла в финал турнира в 21-й раз в истории, что стало рекордом.

«Если вы не играете все 90 минут в полуфинале, это может произойти. Мы не показали хорошей игры, мы люди. Соперник играл хорошо, иногда так случается», — заявил специалист.

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