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14:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Рамос спародировал походку Макгрегора. Конор ответил

Защитник «Реала» Серхио Рамос отпраздновал гол, забитый на тренировке «Королевского клуба», спародировав походку бывшего чемпиона UFC в лёгком и полулёгком весе Конора Макгрегора.

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Источник: AFP 2020

«Что ты думаешь, Конор?» — подписал Рамос своё видео в «Инстаграме».

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Через некоторое время Макгрегор ответил Серхио в комментариях к этому посту.

«Очень вкусно в верхний угол, брат», — написал Конор.

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Напомним, «Реал» оформил досрочную победу в чемпионате Испании по итогам сезона-2019/2020. Перед последним туром Примеры «сливочные» опережают «Барселону» на семь очков. Также «Королевский клуб» обошёл по завоёванным трофеям своего принципиального соперника «Барселону». У «Реала» их теперь 92, а у сине-гранатовых — 91. В последнем туре турнира «Реал» сыграет на выезде с «Леганесом».

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