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10:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Лионель Месси близок к историческому бомбардирскому рекорду Ла Лиги

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к установлению исторического рекорда, сообщает Ole.

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По данным источника, аргентинец может установить рекорд Ла Лиги как игрок, который чаще всего выигрывал трофей «Пичичи», который вручается лучшему бомбардиру чемпионата Испании по итогам сезона. На данный момент в активе аргентинца шесть побед (2010, 2012, 2013, 2017, 2018 и 2019). Столько же трофеев у Тельмо Зарра, который выигрывал эту награду в 1945, 1946, 1947, 1950, 1951 и 1953 годах.

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На данный момент основным конкурентом Месси в борьбе за звание лучшего бомбардира лиги по итогам сезона является форвард «Реала» Карим Бензема. В активе аргентинца 23 гола. Француз в текущем сезоне забил 21 гол.

В заключительном туре чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Алавесом», а «Реал» проведёт матч с «Леганесом».

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