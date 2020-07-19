Лионель Месси близок к историческому бомбардирскому рекорду Ла Лиги

По данным источника, аргентинец может установить рекорд Ла Лиги как игрок, который чаще всего выигрывал трофей «Пичичи», который вручается лучшему бомбардиру чемпионата Испании по итогам сезона. На данный момент в активе аргентинца шесть побед (2010, 2012, 2013, 2017, 2018 и 2019). Столько же трофеев у Тельмо Зарра, который выигрывал эту награду в 1945, 1946, 1947, 1950, 1951 и 1953 годах.