Ультрас ПСЖ будут бойкотировать финал Кубка Франции
Ультрас парижского ПСЖ будут бойкотировать финал Кубка Франции против «Сент-Этьена».
Ультрас парижского ПСЖ будут бойкотировать финал Кубка Франции против «Сент-Этьена».
«Мы протестуем против того, что нам дали небольшое количество мест на стадионе. Мы не должны проводить жеребьевки между фанатами. Мы не будем присутствовать на матче. Надеемся на наших игроков, которые выиграют для нас трофей», — говорится в заявлении в Twitter.
Финал между ПСЖ и «Сент-Этьеном» пройдет 24 июля.