Ультрас ПСЖ будут бойкотировать финал Кубка Франции

«Мы протестуем против того, что нам дали небольшое количество мест на стадионе. Мы не должны проводить жеребьевки между фанатами. Мы не будем присутствовать на матче. Надеемся на наших игроков, которые выиграют для нас трофей», — говорится в заявлении в Twitter.