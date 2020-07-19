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12:48 (мск), источник: БЕЛТА

«Неман» встретится с «Шахтером» в центральном матче 18-го тура чемпионата Беларуси

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» примут на своем поле солигорский «Шахтер» в центральном поединке 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В прошлом туре гродненская команда сыграла вничью в гостях у «Витебска» — 0:0, а солигорская дружина разгромила у себя дома «Городею» с результатом 4:1.

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Также сегодня футболисты «Минска» сыграют со столичным «Энергетиком-БГУ», а в Жодино «Торпедо-БелАЗ» будет соперничать с минским «Динамо».

Результаты других встреч 18-го тура: «Витебск» — «Смолевичи» — 1:0, «Городея» — «Белшина» (Бобруйск) — 2:1, «Слуцк» — «Ислочь» — 2:1, «Рух» (Брест) — БАТЭ (Борисов) — 0:3. Матч «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Брест) перенесен.

Турнирное положение: БАТЭ — 34 очка (18 матчей), «Шахтер» — 33 (17), «Неман» — 30 (16), «Энергетик-БГУ» — 29 (17), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (17), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Динамо» (Минск) — 26 (17), «Витебск» — 26 (18), «Рух» — 25 (18), «Ислочь» — 23 (18), «Славия» — 22 (17), «Слуцк» — 21 (17), «Городея» — 19 (18), «Минск» — 15 (15), «Смолевичи» — 14 (17), «Белшина» — 10 (18).

Бомбардирскую гонку с десятью голами возглавляет Джасурбек Яхшибоев, перешедший в «Шахтер» из «Энергетика-БГУ».

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