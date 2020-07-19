СМИ: Футболисты «Барселоны» хотят, чтобы команду возглавил Клюйверт

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По информации издания, кандидатура 44-летнего голландца, который в настоящее время работает директором академии «Барселоны», получила поддержку среди игроков «сине-гранатовых». Отмечается, что Клюйверт имеет дружеские отношения с лидерами команды, а также располагает знаниями о молодых футболистах каталонского клуба. В материале говорится, что Клюйверт обладает необходимым характером для работы тренером «Барселоны», футболисты надеются, что специалист сможет вернуть команде уверенность в собственных силах.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d0cd508ec7b0371c00a5" data-vnd="d0cd508ec7b0371c00a5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d0cd508ec7b0371c00a5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Клюйверт выступал за «Барселону» с 1998 по 2004 год, забил 122 гола в 257 матчах. За время тренерской карьеры Клюйверт работал ассистентом в голландском НЕКе, в сборных Нидерландов и Камеруна, а также возглавлял национальную команду Кюрасао. С 2016 по 2017 год специалист занимал пост спортивного директора французского «Пари Сен-Жермен».