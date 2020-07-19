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15:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Футболисты «Барселоны» хотят, чтобы команду возглавил Клюйверт

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Бывший футболист «Барселоны» Патрик Клюйверт может сменить Кике Сетьена на посту главного тренера испанского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, кандидатура 44-летнего голландца, который в настоящее время работает директором академии «Барселоны», получила поддержку среди игроков «сине-гранатовых». Отмечается, что Клюйверт имеет дружеские отношения с лидерами команды, а также располагает знаниями о молодых футболистах каталонского клуба. В материале говорится, что Клюйверт обладает необходимым характером для работы тренером «Барселоны», футболисты надеются, что специалист сможет вернуть команде уверенность в собственных силах.

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Клюйверт выступал за «Барселону» с 1998 по 2004 год, забил 122 гола в 257 матчах. За время тренерской карьеры Клюйверт работал ассистентом в голландском НЕКе, в сборных Нидерландов и Камеруна, а также возглавлял национальную команду Кюрасао. С 2016 по 2017 год специалист занимал пост спортивного директора французского «Пари Сен-Жермен».

Сетьен возглавил «Барселону» в январе, сменив у руля команды Эрнесто Вальверде. Под его руководством «сине-гранатовые» заняли второе место в чемпионате Испании, а также завершили борьбу в Кубке страны на стадии ¼ финала. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с итальянским «Наполи» (1:1). Ответная игра, перенесенная из-за коронавируса, должна состояться в августе.

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