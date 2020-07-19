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15:25 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Реала» Азар назвал нынешний сезон худшим в карьере

ТАСС, 19 июля. Полузащитник испанского «Реала» (Мадрид) Эден Азар отметил, что нынешний футбольный сезон стал лично для него худшим в карьере. Комментарий бельгийца приводит издание Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters

Азар перешел в «Реал» летом 2019 года из английского «Челси». Из-за травм 29-летний футболист провел в составе мадридского клуба всего 21 матч в нынешнем сезоне во всех турнирах, забив один мяч и сделав семь голевых передач.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Были травмы, но я надеюсь, что все позади и следующий год будет лучше, — отметил Азар. — На самом деле это был не такой ужасный год, потому что я смог прийти в такой клуб ["Реал"] и мы выиграли чемпионат Испании в мой первый сезон, я не могу просить большего. Но на индивидуальном уровне это был худший год в моей карьере. Сезон может сложиться удачнее, мы способны выиграть Лигу чемпионов, хотя это будет непросто, потому что нам противостоит “Манчестер Сити”» (соперник «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов — прим. ТАСС).

«Реал» досрочно обеспечил победу в чемпионате Испании сезона-2019/20. Выступая за «Челси», Азар дважды стал чемпионом Англии, один раз — обладателем Кубка Англии и два раза выиграл Лигу Европы. Ранее бельгиец играл за «Лилль», с которым выиграл чемпионат и Кубок Франции.

В составе сборной Бельгии Азар провел 106 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 33 голевые передачи. В 2018 году он вместе с национальной командой стал бронзовым призером чемпионата мира.

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