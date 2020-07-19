Футболист «Реала» Азар назвал нынешний сезон худшим в карьере

«Были травмы, но я надеюсь, что все позади и следующий год будет лучше, — отметил Азар. — На самом деле это был не такой ужасный год, потому что я смог прийти в такой клуб ["Реал"] и мы выиграли чемпионат Испании в мой первый сезон, я не могу просить большего. Но на индивидуальном уровне это был худший год в моей карьере. Сезон может сложиться удачнее, мы способны выиграть Лигу чемпионов, хотя это будет непросто, потому что нам противостоит “Манчестер Сити”» (соперник «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов — прим. ТАСС).