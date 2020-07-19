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16:39 (мск), источник: ТАСС

Роберт Морено покинул пост главного тренера ФК «Монако»

ТАСС, 19 июля. Футбольный клуб «Монако», выступающий в чемпионате Франции, объявил об уходе с поста главного тренера команды испанского специалиста Роберта Морено. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2020

Морено занимал пост главного тренера с 29 декабря 2019 года, сменив Леонарду Жардима. По итогам досрочно завершившегося сезона «Монако» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Наши пути расходятся раньше, чем ожидалось, но я хотел бы поблагодарить Роберта Морено за то, что он принял вызов, — сказал вице-президент “Монако” Олег Петров. — Вместе со своими сотрудниками Роберто приложил все усилия для того, чтобы сделать команду лучше с присущим ему энтузиазмом и самоотдачей. Я желаю ему всего наилучшего в будущем».

Морено 42 года, он впервые работал в должности главного тренера на клубном уровне. Ранее он работал помощником главного тренера в итальянской «Роме», испанской «Сельте», а также сборной Испании, в 2019 году он возглавлял национальную сборную страны.

В составе клуба выступает российский полузащитник Александр Головин, который перешел в «Монако» летом 2018 года, подписав пятилетний контракт. Первый матч в новом сезоне «Монако» проведет 23 августа дома против «Реймса».

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