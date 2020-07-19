Роберт Морено покинул пост главного тренера ФК «Монако»
ТАСС, 19 июля. Футбольный клуб «Монако», выступающий в чемпионате Франции, объявил об уходе с поста главного тренера команды испанского специалиста Роберта Морено. Об этом сообщает
ТАСС, 19 июля. Футбольный клуб «Монако», выступающий в чемпионате Франции, объявил об уходе с поста главного тренера команды испанского специалиста Роберта Морено. Об этом сообщает
Морено занимал пост главного тренера с 29 декабря 2019 года, сменив Леонарду Жардима. По итогам досрочно завершившегося сезона «Монако» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции.
«Наши пути расходятся раньше, чем ожидалось, но я хотел бы поблагодарить Роберта Морено за то, что он принял вызов, — сказал
Морено 42 года, он впервые работал в должности главного тренера на клубном уровне. Ранее он работал помощником главного тренера в итальянской «Роме», испанской «Сельте», а также сборной Испании, в 2019 году он возглавлял национальную сборную страны.
В составе клуба выступает российский полузащитник Александр Головин, который перешел в «Монако» летом 2018 года, подписав пятилетний контракт. Первый матч в новом сезоне «Монако» проведет 23 августа дома против «Реймса».