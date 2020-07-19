Роберт Морено покинул пост главного тренера ФК «Монако»

«Наши пути расходятся раньше, чем ожидалось, но я хотел бы поблагодарить Роберта Морено за то, что он принял вызов, — сказал вице-президент “Монако” Олег Петров. — Вместе со своими сотрудниками Роберто приложил все усилия для того, чтобы сделать команду лучше с присущим ему энтузиазмом и самоотдачей. Я желаю ему всего наилучшего в будущем».