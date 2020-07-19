«Минск» одержал волевую победу над «Энергетиком-БГУ» в чемпионате Беларуси

В первом тайме встречи на поле стадиона «Трактор» соперники обменялись голами с пенальти. На 36-й минуте игры «студентов» вывел вперед Евгений Юдчиц, а через десять минут Александр Васильев восстановил паритет. После перерыва футболисты «Минска» сумели вырвать победу благодаря точному удару Алексея Залеского на 51-й мин матча.