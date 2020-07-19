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21:29 (мск), источник: Sport24

Моуринью помог бывшим — прибил «Лестер». Теперь у «МЮ» и «Челси» отличные шансы попасть в Лигу чемпионов

День, когда Жозе любят почти все.

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В Англии нет чемпионской интриги: «Ливерпуль» — чемпион, «Ман Сити» точно второй. Зато очень крутая рубка за место в Лиге чемпионов. «Челси», идущий третьим, лишь на очко опережает «Лестер» и «МЮ». За путевку в ЛЧ бьются еще и «Лестер» с «Манчестер Юнайтед». За два тура до конца — у них по 62 очка, но «МЮ» тур пропускает — у команды Сульшера полуфинал Кубка Англии как раз с «Челси». А вот «Лестер», проваливающий концовку сезона после рестарта, сегодня приехал на «Тоттенхэм Хоступр Стэдиум». Потеря очков Варди и Ко делала фаворитом борьбы за ЛЧ именно «МЮ» с «Челси».

Кажется, к концу сезона Жозе Моуринью нашел идеальный для себя состав «Тоттенхэма». Эти парни выиграли North London Derby против «Арсенала» — и с тех пор выходят в старте. 4222 с Сиссоко и Униксом в опорке, Ло Чельсо и Лукасом в качестве атакующих опций, ну и Сон с Кейном отвечают за голы.

Англичанин действительно сегодня за них отвечал. Исключительно ответственно отвечал. Кейн и в прошлом туре сделал дубль (впервые в жизни забил два гола головой — «Ньюкаслу»), и сейчас. «Лестер» на самом деле бодро смотрелся в атаке, но Льорис потащил пару очень сложных ударов от Аойзе Переса. А вот «Тоттенхэм» очень четко сработал по конспектам Моуринью.

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«Шпоры», как уже привыкли при Жозе, отдали мяч сопернику. «Лестер» владел им аж 67 процентов, но толку-то? «Тоттенхэм» не особо парился за позиционные атаки, зато совершенно идеально убегал в контры. Сначала Сон через рикошет прошил Шмейхеля (шикарный ассист вырезал тот же Кейн), а потом настало время лучшего страйкера Англии. Харри забил два очень качественных гола — второй так вообще топ-уровень. Идеальные удары и с левой, и с правой — мастер-класс по реализации моментов. 3:0 — удивительный сюжет матча на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

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В первом тайме «Тоттенхэм» 3 раза ударил в створ ворот «Лестера». И забил 3 гола. Кажется, именно о таком футболе и мечтает Моуринью.

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Второй тайм при таком сценарии можно было и не проводить. Команды Моуринью, в любом состоянии, не упускают 3:0. Да и «Лестер» совсем не так крут, как перед паузой из-за коронавируса. Так что команда Роджерса, конечно, попыталась совершить мегакамбэк. Но создала минимум моментов, «Тоттенхэм» контролировал примерно все и спокойненько довел матч до победы. Сами «шпоры» теперь наверняка попадут хотя бы в Лигу Европы.

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У Жозе хватает хейтеров среди фанатов «МЮ» и даже в «Челси». Но сегодня они наверняка обожает Жозе — португальский коуч очень помог двум своим бывшим. И «МЮ», и «Челси» категорически за, что «Лестер» проиграл. Еще и 0:3 — разницу, возможно, надо будет считать после 38-го тура.

Что надо знать о битве за ЛЧ

— Сейчас у «Челси» — 63 очка, у «Лестера» и «МЮ» — по 62. Но команда Роджерса сыграла уже 37 туров, а у ее конкурентов — впереди по два матча. «Челси» ждет командировка на «Энфилд» (но у немотивированного «Ливерпуля» можно брать очки) и домашка с «Вулверхэмптоном».

— «МЮ» перенесенный матч 37-го тура сыграет дома с «Вест Хэмом» (крайне реальные 3 очка), а в последнем туре… Идеальная суперинтрига. «Лестер» и «МЮ» лично разыграют место в Лиге чемпионов.

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— Если «Юнайтед» победит «Вест Хэм» — то Рэшфорду и товарищам достаточно ничьей. Тогда они займут 4-е место и попадут в Лигу чемпионов. «Лестер» устроит только победа — иначе еще один сказочный сезон (совсем недавно «лисы» уверенно шли третьими с хорошим отрывом) закончится грустновато. Без места в Лиге чемпионов.

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Тоттенхэм Хотспур
3:0
Первый тайм: 3:0
Лестер
Футбол, Англия, Тур 3719.07.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Жозе МоуриньюБрендан Роджерс
Голы
Джеймс Джастин6′
Харри Кейн(Лукас Моура)37′
Харри Кейн(Лукас Моура)40′
Составы команд
1Юго Ллорис
1Каспер Шмайхель
4Тоби Алдервейрелд
2Джеймс Джастин
6Давинсон Санчес
86′
5Уэстли Морган
24Серж Орье
6Джонатан Эванс
73′
33Бен Дэйвис
56Люк Томас
17Мусса Сиссоко
9Джейми Варди
10Харри Кейн
29Райан Беннетт
45′
8Харри Уинкс
90′
7Демарэй Грэй
29Оливер Скипп
8Юри Тилеманс
70′
18Джовани Ло Сельсо
77′
24Нампали Менди
11Эрик Ламела
15Харви Барнс
83′
7Сон Хын Мин
89′
45Джордж Херст
30Жедсон Фернандеш
25Уилфред Ндиди
70′
27Лукас Моура
57′77′
26Деннис Прат
23Стевен Бергвайн
17Айосе Перес
59′
14Келечи Ихеаначо
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)24
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые13
15Фолы10
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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