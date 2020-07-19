Моуринью помог бывшим — прибил «Лестер». Теперь у «МЮ» и «Челси» отличные шансы попасть в Лигу чемпионов
День, когда Жозе любят почти все.
День, когда Жозе любят почти все.
В Англии нет чемпионской интриги: «Ливерпуль» — чемпион, «Ман Сити» точно второй. Зато очень крутая рубка за место в Лиге чемпионов. «Челси», идущий третьим, лишь на очко опережает «Лестер» и «МЮ». За путевку в ЛЧ бьются еще и «Лестер» с «Манчестер Юнайтед». За два тура до конца — у них по 62 очка, но «МЮ» тур пропускает — у команды Сульшера полуфинал Кубка Англии как раз с «Челси». А вот «Лестер», проваливающий концовку сезона после рестарта, сегодня приехал на «Тоттенхэм Хоступр Стэдиум». Потеря очков Варди и Ко делала фаворитом борьбы за ЛЧ именно «МЮ» с «Челси».
Кажется, к концу сезона Жозе Моуринью нашел идеальный для себя состав «Тоттенхэма». Эти парни выиграли North London Derby против «Арсенала» — и с тех пор выходят в старте. 4222 с Сиссоко и Униксом в опорке, Ло Чельсо и Лукасом в качестве атакующих опций, ну и Сон с Кейном отвечают за голы.
Англичанин действительно сегодня за них отвечал. Исключительно ответственно отвечал. Кейн и в прошлом туре сделал дубль (впервые в жизни забил два гола головой — «Ньюкаслу»), и сейчас. «Лестер» на самом деле бодро смотрелся в атаке, но Льорис потащил пару очень сложных ударов от Аойзе Переса. А вот «Тоттенхэм» очень четко сработал по конспектам Моуринью.
«Шпоры», как уже привыкли при Жозе, отдали мяч сопернику. «Лестер» владел им аж 67 процентов, но
В первом тайме «Тоттенхэм» 3 раза ударил в створ ворот «Лестера». И забил 3 гола. Кажется, именно о таком футболе и мечтает Моуринью.
Второй тайм при таком сценарии можно было и не проводить. Команды Моуринью, в любом состоянии, не упускают 3:0. Да и «Лестер» совсем не так крут, как перед паузой
У Жозе хватает хейтеров среди фанатов «МЮ» и даже в «Челси». Но сегодня они наверняка обожает Жозе — португальский коуч очень помог двум своим бывшим. И «МЮ», и «Челси» категорически за, что «Лестер» проиграл. Еще и 0:3 — разницу, возможно, надо будет считать после 38-го тура.
— Сейчас у «Челси» — 63 очка, у «Лестера» и «МЮ» — по 62. Но команда Роджерса сыграла уже 37 туров, а у ее конкурентов — впереди по два матча. «Челси» ждет командировка на «Энфилд» (но у немотивированного «Ливерпуля» можно брать очки) и домашка с «Вулверхэмптоном».
— «МЮ» перенесенный матч 37-го тура сыграет дома с «Вест Хэмом» (крайне реальные 3 очка), а в последнем туре… Идеальная суперинтрига. «Лестер» и «МЮ» лично разыграют место в Лиге чемпионов.
— Если «Юнайтед» победит «Вест Хэм» — то Рэшфорду и товарищам достаточно ничьей. Тогда они займут 4-е место и попадут в Лигу чемпионов. «Лестер» устроит только победа — иначе еще один сказочный сезон (совсем недавно «лисы» уверенно шли третьими с хорошим отрывом) закончится грустновато. Без места в Лиге чемпионов.
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|Жозе Моуринью
|Брендан Роджерс
|Джеймс Джастин
|6′
|Харри Кейн(Лукас Моура)
|37′
|Харри Кейн(Лукас Моура)
|40′
|1
|Юго Ллорис
|1
|Каспер Шмайхель
|4
|Тоби Алдервейрелд
|2
|Джеймс Джастин
|6
|Давинсон Санчес
86′
|5
|Уэстли Морган
|24
|Серж Орье
|6
|Джонатан Эванс
73′
|33
|Бен Дэйвис
|56
|Люк Томас
|17
|Мусса Сиссоко
|9
|Джейми Варди
|10
|Харри Кейн
|29
|Райан Беннетт
45′
|8
|Харри Уинкс
90′
|7
|Демарэй Грэй
|29
|Оливер Скипп
|8
|Юри Тилеманс
70′
|18
|Джовани Ло Сельсо
77′
|24
|Нампали Менди
|11
|Эрик Ламела
|15
|Харви Барнс
83′
|7
|Сон Хын Мин
89′
|45
|Джордж Херст
|30
|Жедсон Фернандеш
|25
|Уилфред Ндиди
70′
|27
|Лукас Моура
57′77′
|26
|Деннис Прат
|23
|Стевен Бергвайн
|17
|Айосе Перес
59′
|14
|Келечи Ихеаначо
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|24
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|13
|15
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)