«Барселона» разгромила «Алавес» в заключительном туре чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Голы забили Ансу Фати (24-я минута), Лионель Месси (34, 75), Луис Суарес (44) и Нелсон Семеду (57).

«Барселона» (82 очка) заняла второе место в Примере, чемпионом досрочно стал мадридский «Реал» (86), который позже в воскресенье сыграет на выезде с «Леганесом». На счету «Алавеса» 39 баллов, команда сохранила прописку в элитном дивизионе испанского футбола.