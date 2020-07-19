«Барселона» разгромила «Алавес» в заключительном туре чемпионата Испании
«Барселона» одержала крупную победу над «Алавесом» в выездном матче последнего тура чемпионата Испании по футболу.
«Барселона» одержала крупную победу над «Алавесом» в выездном матче последнего тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Голы забили Ансу Фати (24-я минута), Лионель Месси (34, 75), Луис Суарес (44) и Нелсон Семеду (57).
«Барселона» (82 очка) заняла второе место в Примере, чемпионом досрочно стал мадридский «Реал» (86), который позже в воскресенье сыграет на выезде с «Леганесом». На счету «Алавеса» 39 баллов, команда сохранила прописку в элитном дивизионе испанского футбола.
|Хуан Муньис
|Кике Сетьен
|Ансу Фати
|24′
|Лионель Месси(Рики Пуч)
|34′
|Луис Суарес(Жорди Альба)
|44′
|Нелсон Семеду(Рики Пуч)
|57′
|Лионель Месси(Жорди Альба)
|75′
|13
|Хименес Гаго Роберто
|13
|Норберту Мурара Нету
|6
|Лисандро Магальян
|18
|Жорди Альба
|17
|Адриан Марин
|33
|Рональд Араухо
|21
|Мартин Агиррегабирия
|20
|Сержи Роберто
|9
|Хосе Луис Санмартин Хоселу
|22
|Артуро Видаль
|16
|Эдгар Мендес
|28
|Рики Пуч
|5
|Виктор Сиснерос Лагуардия
46′
|9
|Луис Суарес
|27
|Альберто Родригес
|10
|Лионель Месси
|10
|Виктор Камараса
65′
|15
|Клеман Лангле
50′
|36
|Абдаллахи Махмуд
|2
|Нелсон Семеду
|19
|Ману Гарсия
59′
|5
|Серхио Бускетс
59′
|15
|Любомир Фейса
|21
|Френки де Йонг
|7
|Перес Мартинес Лукас
46′
|31
|Ансу Фати
78′
|20
|Пере Понс
|19
|Мартин Брэйтуэйт
|24
|Оливер Берк
46′
|11
|Луис Риоха
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|16
|0
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|1
|17
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра(Испания)