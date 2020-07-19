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21:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» разгромила «Алавес» в заключительном туре чемпионата Испании

«Барселона» одержала крупную победу над «Алавесом» в выездном матче последнего тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Голы забили Ансу Фати (24-я минута), Лионель Месси (34, 75), Луис Суарес (44) и Нелсон Семеду (57).

«Барселона» (82 очка) заняла второе место в Примере, чемпионом досрочно стал мадридский «Реал» (86), который позже в воскресенье сыграет на выезде с «Леганесом». На счету «Алавеса» 39 баллов, команда сохранила прописку в элитном дивизионе испанского футбола.

Алавес
0:5
Первый тайм: 0:3
Барселона
Футбол, Испания, Тур 3819.07.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Mendizorrotza
Главные тренеры
Хуан МуньисКике Сетьен
Голы
Ансу Фати24′
Лионель Месси(Рики Пуч)34′
Луис Суарес(Жорди Альба)44′
Нелсон Семеду(Рики Пуч)57′
Лионель Месси(Жорди Альба)75′
Составы команд
13Хименес Гаго Роберто
13Норберту Мурара Нету
6Лисандро Магальян
18Жорди Альба
17Адриан Марин
33Рональд Араухо
21Мартин Агиррегабирия
20Сержи Роберто
9Хосе Луис Санмартин Хоселу
22Артуро Видаль
16Эдгар Мендес
28Рики Пуч
5Виктор Сиснерос Лагуардия
46′
9Луис Суарес
27Альберто Родригес
10Лионель Месси
10Виктор Камараса
65′
15Клеман Лангле
50′
36Абдаллахи Махмуд
2Нелсон Семеду
19Ману Гарсия
59′
5Серхио Бускетс
59′
15Любомир Фейса
21Френки де Йонг
7Перес Мартинес Лукас
46′
31Ансу Фати
78′
20Пере Понс
19Мартин Брэйтуэйт
24Оливер Берк
46′
11Луис Риоха
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)16
0Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
2Угловые1
17Фолы15
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХуан Мартинес Мунуэра(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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