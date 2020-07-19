Футболисты «Немана» и «Шахтера» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

В центральном поединке сегодняшнего игрового дня футболисты гродненского «Немана» на своей арене разошлись миром гостями из солигорского «Шахтера» — 0:0.

Ранее футболисты «Минска» одержали волевую победу над столичным «Энергетиком-БГУ» со счетом 2:1.

Позже в Жодино «Торпедо-БелАЗ» будет соперничать с минским «Динамо».

Результаты других встреч 18-го тура: «Витебск» — «Смолевичи» — 1:0, «Городея» — «Белшина» (Бобруйск) — 2:1, «Слуцк» — «Ислочь» — 2:1, «Рух» (Брест) — БАТЭ (Борисов) — 0:3. Матч «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Брест) перенесен.

Турнирное положение: БАТЭ — 34 очка (18 матчей), «Шахтер» — 34 (18), «Неман» — 31 (17), «Энергетик-БГУ» — 29 (18), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (17), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Динамо» (Минск) — 26 (17), «Витебск» — 26 (18), «Рух» — 25 (18), «Ислочь» — 23 (18), «Славия» — 22 (17), «Слуцк» — 21 (17), «Городея» — 19 (18), «Минск» — 18 (16), «Смолевичи» — 14 (17), «Белшина» — 10 (18).