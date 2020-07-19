«Монако» утвердил Нико Ковача на посту главного тренера
Нико Ковач стал новым главным тренером «Монако», сообщает сайт французского клуба.
Нико Ковач стал новым главным тренером «Монако», сообщает сайт французского клуба.
Последним местом работы хорватского специалиста была мюнхенская «Бавария», которую он покинул в конце 2019 года.
В «Монако» Ковач заменит Роберта Морено, который был отправлен в отставку спустя семь месяцев после назначения.
Нико Ковач с «Баварией» побеждал в чемпионате, Кубке и Суперкубке Германии.
Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, президентом клуба является российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев.