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19 июля, источник: Спорт-Экспресс

«Монако» утвердил Нико Ковача на посту главного тренера

Нико Ковач стал новым главным тренером «Монако», сообщает сайт французского клуба.

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Источник: AP 2020

Последним местом работы хорватского специалиста была мюнхенская «Бавария», которую он покинул в конце 2019 года.

В «Монако» Ковач заменит Роберта Морено, который был отправлен в отставку спустя семь месяцев после назначения.

Нико Ковач с «Баварией» побеждал в чемпионате, Кубке и Суперкубке Германии.

Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, президентом клуба является российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев.

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