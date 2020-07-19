«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии по футболу
ТАСС, 19 июля. Лондонский «Челси» победил со счетом 3:1 «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» при пустых трибунах
ТАСС, 19 июля. Лондонский «Челси» победил со счетом 3:1 «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» при пустых трибунах
Счет на 11-й компенсированной к первому тайму минуте открыл Оливье Жиру, второй гол забил Мэйсон Маунт (47), еще один мяч в свои ворота отправил капитан МЮ Гарри Магуайр (74). У «Манчестер Юнайтед» с пенальти отличился Бруно Фернандеш (85).
На 43-й минуте тяжелую травму получил защитник манкунианцев Эрик Байи после столкновения головой с Магуайром. В течение 10 минут ивуарийцу оказывали помощь медики, игрок покинул поле на носилках и в кислородной маске. Вследствие эпизода команды провели на поле в первой половине 13 компенсированных минут.
До этого лондонцы побеждали также в Кубке Англии — 19 мая 2018 года «Челси» обыграл манкунианцев в финале турнира со счетом 1:0 и в восьмой (последний на данный момент) раз завоевал трофей.
Кубок Англии является старейшим футбольным турниром. «Челси» вышел в финал в 14-й раз и сравнялся по этому показателю с «Ливерпулем». Команда Фрэнка Лэмпарда встретится с самой титулованной командой в истории турнира — лондонским «Арсеналом» (13 побед), который в субботу обыграл «Манчестер Сити» (2:0). Финал пройдет на «Уэмбли» 1 августа.