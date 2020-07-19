«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии по футболу

Источник: AFP 2020

Счет на 11-й компенсированной к первому тайму минуте открыл Оливье Жиру, второй гол забил Мэйсон Маунт (47), еще один мяч в свои ворота отправил капитан МЮ Гарри Магуайр (74). У «Манчестер Юнайтед» с пенальти отличился Бруно Фернандеш (85).

На 43-й минуте тяжелую травму получил защитник манкунианцев Эрик Байи после столкновения головой с Магуайром. В течение 10 минут ивуарийцу оказывали помощь медики, игрок покинул поле на носилках и в кислородной маске. Вследствие эпизода команды провели на поле в первой половине 13 компенсированных минут.

«Челси» не мог обыграть «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах на протяжении шести встреч (две ничьи, четыре поражения).

До этого лондонцы побеждали также в Кубке Англии — 19 мая 2018 года «Челси» обыграл манкунианцев в финале турнира со счетом 1:0 и в восьмой (последний на данный момент) раз завоевал трофей.