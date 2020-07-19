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19 июля, источник: БЕЛТА

«Торпедо-БелАЗ» и минское «Динамо» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» и минского «Динамо» сыграли вничью 0:0 в матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На протяжении всего матча в Жодино хозяева имели небольшое преимущество, создали несколько опасных моментов, но так и не смогли поразить ворота динамовского голкипера Евгения Помазана.

Результаты других встреч этого тура: «Неман» (Гродно) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:0, «Минск» — «Энергетик-БГУ» — 2:1, «Витебск» — «Смолевичи» — 1:0, «Городея» — «Белшина» (Бобруйск) — 2:1, «Слуцк» — «Ислочь» — 2:1, «Рух» (Брест) — БАТЭ (Борисов) — 0:3. Матч «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Брест) перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ — 34 очка (18 матчей), «Шахтер» — 34 (18), «Неман» — 31 (17), «Энергетик-БГУ» — 29 (18), «Торпедо-БелАЗ» — 27 (18), «Динамо» (Минск) — 27 (18), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Витебск» — 26 (18), «Рух» — 25 (18), «Ислочь» — 23 (18), «Славия» — 22 (17), «Слуцк» — 21 (17), «Городея» — 19 (18), «Минск» — 18 (16), «Смолевичи» — 14 (17), «Белшина» — 10 (18).

Список лучших бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), забивший десять мячей.

В следующем туре встречаются:

24 июля

«Рух» — «Славия», «Витебск» — «Слуцк»;.

25 июля

«Ислочь» — «Динамо» (Брест), «Белшина» — «Неман», «Динамо» (Минск) — «Городея»;.

26 июля

«Энергетик-БГУ» — «Торпедо-БелАЗ», БАТЭ — «Минск», «Шахтер» — «Смолевичи». -0-

Торпедо-БелАЗ
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