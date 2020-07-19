АЕК Карреры не пробился в Лигу чемпионов

Счёт был открыт в начале матча — на 10-й минуте автором забитого мяча стал Матьё Вальбуэна, которому ассистировал Костас Фортунис. В середине тайма преимущество «Олимпиакоса» увеличил Лазар Ранджелович с передачи Фортуниса. Во втором тайме окончательный счёт установил Мохамед Камара.