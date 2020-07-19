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19 июля, источник: Чемпионат.com

АЕК Карреры не пробился в Лигу чемпионов

В матче 36-го тура чемпионата Греции афинский АЕК проиграл пирейскому «Олимпиакосу» со счётом 0:3.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис». Обслуживал матч арбитр Анастасиос Папапетру.

Счёт был открыт в начале матча — на 10-й минуте автором забитого мяча стал Матьё Вальбуэна, которому ассистировал Костас Фортунис. В середине тайма преимущество «Олимпиакоса» увеличил Лазар Ранджелович с передачи Фортуниса. Во втором тайме окончательный счёт установил Мохамед Камара.

АЕК, набрав 69 очков, финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Греции и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Чемпионом стал «Олимпиакос» (91), второе место занял ПАОК (73).

Напомним, что АЕК возглавляет бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера.

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