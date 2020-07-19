СПАЛ лишился шансов на сохранение места в Серии А
СПАЛ потерпел поражение от «Брешии» и потерял шансы на сохранение прописки в итальянской футбольной серии А в следующем сезоне.
СПАЛ потерпел поражение от «Брешии» и потерял шансы на сохранение прописки в итальянской футбольной серии А в следующем сезоне.
Встреча 34-го тура чемпионата Италии, прошедшая в Брешии, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Яромир Змргал (69-я и 90+3-я минуты), у проигравших отличился Брайан Дабо (42).
Результаты других матчей дня:
«Дженоа» — «Лечче» — 2:1,
«Наполи» — «Удинезе» — 2:1,
«Фиорентина» — «Торино» — 2:0.
На счету СПАЛа 19 очков, команда занимает последнее место в турнирной таблице и за четыре тура до конца не сможет догнать «Дженоа» (33), которая находится на «спасительной» 17-й строчке. Команда из Феррары вышла в серию А по итогам сезона-2016/17.
|Диего Лопес
|Луиджи Ди Бьяджо
|Яромир Змрхал(Альфредо Доннарумма)
|69′
|Бриан Дабо
|42′
|Яромир Змрхал(Альфредо Доннарумма)
|90+3′
|1
|Ессе Йоронен
|25
|Карло Летица
|2
|Стефано Сабелли
|4
|Тиагу Ционек
|3
|Алеш Матею
|13
|Аркадиуш Реца
58′
|29
|Алессандро Семприни
|23
|Франческо Викари
|32
|Андреа Папетти
|66
|Бартош Саламон
|4
|Сандро Тонали
|7
|Симоне Миссироли
|8
|Яромир Змрхал
|14
|Бриан Дабо
76′
|27
|Даниэле Дессена
|32
|Альберто Черри
|9
|Альфредо Доннарумма
|37
|Андреа Петанья
|11
|Эрнесто Торрегросса
89′
|77
|Марко Д`Алессандро
65′
|7
|Николас Шпалек
14′45′
|21
|Габриэль Стрефецца
|23
|Симон Скрабб
63′
|96
|Георгий Тунев
87′
|26
|Бруно Мартелла
|8
|Маттиа Валоти
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Эудженио Аббаттиста(Италия)