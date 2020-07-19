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19 июля, источник: Спорт РИА Новости

СПАЛ лишился шансов на сохранение места в Серии А

СПАЛ потерпел поражение от «Брешии» и потерял шансы на сохранение прописки в итальянской футбольной серии А в следующем сезоне.

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Встреча 34-го тура чемпионата Италии, прошедшая в Брешии, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Яромир Змргал (69-я и 90+3-я минуты), у проигравших отличился Брайан Дабо (42).

Результаты других матчей дня:

«Дженоа» — «Лечче» — 2:1,

«Наполи» — «Удинезе» — 2:1,

«Фиорентина» — «Торино» — 2:0.

На счету СПАЛа 19 очков, команда занимает последнее место в турнирной таблице и за четыре тура до конца не сможет догнать «Дженоа» (33), которая находится на «спасительной» 17-й строчке. Команда из Феррары вышла в серию А по итогам сезона-2016/17.

Брешиа
2:1
Первый тайм: 0:1
СПАЛ
Футбол, Италия, Тур 3419.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Mario Rigamonti
Главные тренеры
Диего ЛопесЛуиджи Ди Бьяджо
Голы
Яромир Змрхал(Альфредо Доннарумма)69′
Бриан Дабо42′
Яромир Змрхал(Альфредо Доннарумма)90+3′
Составы команд
1Ессе Йоронен
25Карло Летица
2Стефано Сабелли
4Тиагу Ционек
3Алеш Матею
13Аркадиуш Реца
58′
29Алессандро Семприни
23Франческо Викари
32Андреа Папетти
66Бартош Саламон
4Сандро Тонали
7Симоне Миссироли
8Яромир Змрхал
14Бриан Дабо
76′
27Даниэле Дессена
32Альберто Черри
9Альфредо Доннарумма
37Андреа Петанья
11Эрнесто Торрегросса
89′
77Марко Д`Алессандро
65′
7Николас Шпалек
14′45′
21Габриэль Стрефецца
23Симон Скрабб
63′
96Георгий Тунев
87′
26Бруно Мартелла
8Маттиа Валоти
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)15
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые4
10Фолы14
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЭудженио Аббаттиста(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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