СПАЛ лишился шансов на сохранение места в Серии А

Встреча 34-го тура чемпионата Италии, прошедшая в Брешии, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Яромир Змргал (69-я и 90+3-я минуты), у проигравших отличился Брайан Дабо (42).

На счету СПАЛа 19 очков, команда занимает последнее место в турнирной таблице и за четыре тура до конца не сможет догнать «Дженоа» (33), которая находится на «спасительной» 17-й строчке. Команда из Феррары вышла в серию А по итогам сезона-2016/17.