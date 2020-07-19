В Турции новый чемпион! Его связывают с Эрдоганом, в составе играют Робинью и Епуряну
«Истанбул» стал чемпионом Турции за тур до конца сезона.
«Истанбул» стал чемпионом Турции за тур до конца сезона.
В игре 33-го тура стамбульцы обыгрывают «Кайсериспор» — 1:0, однако результат уже не имеет значения, поскольку единственный конкурент «Трабзонспор» сенсационно проиграл дома «Коньяспору» 3:4, ведя 3:1 к 81-й минуте.
За «Истанбул» играет бывший защитник «Москвы», «Динамо», «Крыльев Советов» и «Анжи» Александр Епуряну. Также в его составе выступают
Клуб был основан в 1990 году, а в 2014-м поменял название и спонсора и получил новый стадион. «Истанбул» связывают с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Вторую половину сезона-2018/19 в его составе отыграл защитник сборной России Федор Кудряшов.
«Истанбул» — всего шестой чемпион в истории чемпионатов Турции, которые разыгрываются с 1959 года. Помимо него, чемпионами становились три стамбульских клуба: «Галатасарай» (22 раза), «Фенербахче» (19), «Бешикташ» (13), а также «Трабзонспор» (6) и «Бурсаспор» (в сезоне-2009/10).
Есть вероятность, что впервые в истории ни «Галатасарай», ни «Фенербахче», ни «Бешикташ» вообще не попадут в тройку лидеров. Для этого «Сивасспору» нужно удержать в последнем туре третье место («Бешикташ» отстает на 1 очко).