Пирсон покинул пост главного тренера «Уотфорда»

Источник: AP 2020

Как отмечается в сообщении, в двух оставшихся матчах сезона английской премьер-лиги обязанности главного тренера «Уотфорда» будет исполнять Хейден Маллинс, работающий с молодежной командой «шершней».

«Уотфорд» в пятницу проиграл на выезде лондонскому «Вест Хэму» в матче 36-го тура чемпионата Англии — 1:3. В 36 матчах «Уотфорд» набрал 34 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице.