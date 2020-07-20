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00:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пирсон покинул пост главного тренера «Уотфорда»

Найджел Пирсон покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Уотфорд», сообщается на сайте команды.

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Источник: AP 2020

Как отмечается в сообщении, в двух оставшихся матчах сезона английской премьер-лиги обязанности главного тренера «Уотфорда» будет исполнять Хейден Маллинс, работающий с молодежной командой «шершней».

«Уотфорд» в пятницу проиграл на выезде лондонскому «Вест Хэму» в матче 36-го тура чемпионата Англии — 1:3. В 36 матчах «Уотфорд» набрал 34 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице.

Пирсон возглавил «Уотфорд» в декабре прошлого года, подписав контракт до конца сезона.

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