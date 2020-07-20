Пирсон покинул пост главного тренера «Уотфорда»
Найджел Пирсон покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Уотфорд», сообщается на сайте команды.
Найджел Пирсон покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Уотфорд», сообщается на сайте команды.
Как отмечается в сообщении, в двух оставшихся матчах сезона английской
«Уотфорд» в пятницу проиграл на выезде лондонскому «Вест Хэму» в матче 36-го тура чемпионата Англии — 1:3. В 36 матчах «Уотфорд» набрал 34 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице.
Пирсон возглавил «Уотфорд» в декабре прошлого года, подписав контракт до конца сезона.