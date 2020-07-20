«Сельта» Смолова сохранила прописку в Примере
В матче 38-го тура испанской Примеры «Сельта» сыграла вничью с «Эспаньолом».
В матче 38-го тура испанской Примеры «Сельта» сыграла вничью с «Эспаньолом».
Встреча проходила на стадионе «RCDE —
«Сельта», набрав 37 очков, заняла 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда российского нападающего Фёдора Смолова сохранила прописку в Примере на следующий сезон. «Сельта» могла вылететь, если бы «Леганес» обыграл мадридский «Реал», однако матч завершился вничью (0:0).
«Эспаньол» (25) занял последнее место, команда вылетела в Сегунду.
|Франсиско Руфете
|Оскар Гарсия
|25
|Паредес Ойер Оласабаль
|25
|Иван Вильяр
|2
|Пипа Авила
|2
|Уго Мальо
|17
|Дидак Вила
89′
|15
|Лукас Оласа
65′
|18
|Леандро Кабрера
|18
|Джозеф Айду
|26
|Поль Лосано
|21
|Джейсон Мурильо
|23
|Адриан Эмбарба
90+2′
|10
|Яго Аспас
|15
|Сильва Давид Лопес
81′
|22
|Санти Мина
|3
|Адрия Педроса
|8
|Фран Бельтран
88′
|14
|Оскар Мелендо
63′
|24
|Папе Шейх
|22
|Матиас Варгас
|14
|Филип Брадарич
26′78′
|21
|Марк Рока
80′
|5
|Окай Йокушлу
|4
|Мата Виктор Санчес
|11
|Пионе Систо
88′
|33
|Нико Меламед
81′
|29
|Хакобо Гонсалес
90′
|5
|Эдиналду Гомес Налду
|23
|Брайс Мендес
86′
|7
|У Лэй
72′
|19
|Габриэль Фернандес
|31
|Виктор Кампусано
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|6
|0
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|11
|6
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Адриан Кордеро Вега(Испания)