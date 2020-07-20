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00:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сельта» Смолова сохранила прописку в Примере

В матче 38-го тура испанской Примеры «Сельта» сыграла вничью с «Эспаньолом».

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне завершилась со счётом 0:0.

«Сельта», набрав 37 очков, заняла 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда российского нападающего Фёдора Смолова сохранила прописку в Примере на следующий сезон. «Сельта» могла вылететь, если бы «Леганес» обыграл мадридский «Реал», однако матч завершился вничью (0:0).

«Эспаньол» (25) занял последнее место, команда вылетела в Сегунду.

Эспаньол
0:0
Первый тайм: 0:0
Сельта
Футбол, Испания, Тур 3819.07.2020, 22:00 (МСК UTC+3)RCDE Stadium
Главные тренеры
Франсиско РуфетеОскар Гарсия
Составы команд
25Паредес Ойер Оласабаль
25Иван Вильяр
2Пипа Авила
2Уго Мальо
17Дидак Вила
89′
15Лукас Оласа
65′
18Леандро Кабрера
18Джозеф Айду
26Поль Лосано
21Джейсон Мурильо
23Адриан Эмбарба
90+2′
10Яго Аспас
15Сильва Давид Лопес
81′
22Санти Мина
3Адрия Педроса
8Фран Бельтран
88′
14Оскар Мелендо
63′
24Папе Шейх
22Матиас Варгас
14Филип Брадарич
26′78′
21Марк Рока
80′
5Окай Йокушлу
4Мата Виктор Санчес
11Пионе Систо
88′
33Нико Меламед
81′
29Хакобо Гонсалес
90′
5Эдиналду Гомес Налду
23Брайс Мендес
86′
7У Лэй
72′
19Габриэль Фернандес
31Виктор Кампусано
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)6
0Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
1Угловые4
11Фолы11
6Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАдриан Кордеро Вега(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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