«Сельта» Смолова сохранила прописку в Примере

Встреча проходила на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне завершилась со счётом 0:0.

«Сельта», набрав 37 очков, заняла 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда российского нападающего Фёдора Смолова сохранила прописку в Примере на следующий сезон. «Сельта» могла вылететь, если бы «Леганес» обыграл мадридский «Реал», однако матч завершился вничью (0:0).