«Валенсия» Черышева не сумела попасть в еврокубки
В матче 38-го тура испанской Примеры «Валенсия» проиграла «Севилье».
В матче 38-го тура испанской Примеры «Валенсия» проиграла «Севилье».
Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 55-й минуте встречи забил Серхио Регилон. Российский полузащитник Денис Черышев не принимал участия в матче
«Сельта», набрав 53 очков, заняла 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Черышева не сумела занять 7-е место, дающее право участвовать в квалификации Лиги Европы. В еврокубковый турнир попала «Гранада» (56), в последнем туре разгромившая «Атлетик» (4:0).
«Севилья» набрала 70 очков и заняла четвёртое итоговое место в Примере, команда сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.
|Хулен Лопетеги
|Сальвадор Гонсалес Марко Воро
|Серхио Регилон
|55′
|13
|Яссин Буну
|1
|Хауме Доменеч
|12
|Жюль Кунде
|4
|Эльяким Мангала
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|5
|Габриэл Паулиста
|20
|Диегу Карлос
|25
|Алессандро Флоренци
|23
|Серхио Регилон
|10
|Даниэль Парехо
|17
|Неманья Гудель
|9
|Кевин Гамейро
|24
|Хоан Хордан
|18
|Даниэль Васс
82′
|21
|Оливер Торрес
79′
|2
|Тьерри Коррейа
|22
|Франко Васкес
|17
|Франсис Коклен
82′
|5
|Лукас Окампос
85′
|6
|Жоффре Кондогбья
|3
|Серхи Гомес
|7
|Гонсалу Гедеш
22′
|11
|Мунир Эль-Хаддади
71′
|8
|Карлос Солер
52′
|14
|Хесус Хоакин Сусо
|20
|Ферран Торрес
71′
|19
|Люк де Йонг
71′
|16
|Ли Кан Ин
|15
|Юссеф Эн-Несири
|22
|Макси Гомес
71′
|23
|Рубен Собрино
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)