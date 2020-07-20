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01:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» Черышева не сумела попасть в еврокубки

В матче 38-го тура испанской Примеры «Валенсия» проиграла «Севилье».

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 55-й минуте встречи забил Серхио Регилон. Российский полузащитник Денис Черышев не принимал участия в матче из-за травмы.

«Сельта», набрав 53 очков, заняла 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Черышева не сумела занять 7-е место, дающее право участвовать в квалификации Лиги Европы. В еврокубковый турнир попала «Гранада» (56), в последнем туре разгромившая «Атлетик» (4:0).

«Севилья» набрала 70 очков и заняла четвёртое итоговое место в Примере, команда сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

Севилья
1:0
Первый тайм: 0:0
Валенсия
Футбол, Испания, Тур 3819.07.2020, 22:00 (МСК UTC+3)Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Хулен ЛопетегиСальвадор Гонсалес Марко Воро
Голы
Серхио Регилон55′
Составы команд
13Яссин Буну
1Хауме Доменеч
12Жюль Кунде
4Эльяким Мангала
16Гонсалес Хесус Навас
5Габриэл Паулиста
20Диегу Карлос
25Алессандро Флоренци
23Серхио Регилон
10Даниэль Парехо
17Неманья Гудель
9Кевин Гамейро
24Хоан Хордан
18Даниэль Васс
82′
21Оливер Торрес
79′
2Тьерри Коррейа
22Франко Васкес
17Франсис Коклен
82′
5Лукас Окампос
85′
6Жоффре Кондогбья
3Серхи Гомес
7Гонсалу Гедеш
22′
11Мунир Эль-Хаддади
71′
8Карлос Солер
52′
14Хесус Хоакин Сусо
20Ферран Торрес
71′
19Люк де Йонг
71′
16Ли Кан Ин
15Юссеф Эн-Несири
22Макси Гомес
71′
23Рубен Собрино
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)8
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
4Угловые7
11Фолы6
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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