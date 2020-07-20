Лионель Месси в рекордный раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Источник: AP 2020

Месси забил 25 голов в 33 матчах, опередив нападающего «Реала» Карима Бензема (21 гол в 37 матчах) и форварда «Вильярреала» Жерара Морено (18 голов в 35 играх).

Ранее Месси выигрывал трофей «Пичичи», который вручается лучшему бомбардиру чемпионата Испании по итогам сезона, в 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 и 2019 годах. Прежний рекордсмен Тельмо Зарра (экс-«Атлетик») становился лучшим бомбардиром Примеры шесть раз.