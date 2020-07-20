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01:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Лионель Месси в рекордный раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси в седьмой раз в своей карьере стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

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Источник: AP 2020

Месси забил 25 голов в 33 матчах, опередив нападающего «Реала» Карима Бензема (21 гол в 37 матчах) и форварда «Вильярреала» Жерара Морено (18 голов в 35 играх).

Ранее Месси выигрывал трофей «Пичичи», который вручается лучшему бомбардиру чемпионата Испании по итогам сезона, в 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 и 2019 годах. Прежний рекордсмен Тельмо Зарра (экс-«Атлетик») становился лучшим бомбардиром Примеры шесть раз.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие 42 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 26 результативных передач.

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