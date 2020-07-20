«Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на 2-е место в Серии А
В матче 34-го тура чемпионата Италии римская «Рома» и миланский «Интер» сыграли вничью со счётом 2:2.
В матче 34-го тура чемпионата Италии римская «Рома» и миланский «Интер» сыграли вничью со счётом 2:2.
Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Марко Ди Белло, ассистировали ему судьи на линиях Дарио Чеккони и Мауро Галетто.
Счёт был открыт в первом тайме — на 15-й минуте автором забитого мяча стал Стефан де Врей, которому ассистировал Алексис Санчес. В концовке тайма римский клуб восстановил равновесие, отличился Леонардо Спинаццола с передачи Эдина Джеко. На 57-й минуте «Рому» вывел вперёд Генрих Мхитарян с паса Джеко. В концовке «Интер» спас от поражения Ромелу Лукаку, который реализовал 11-метровый.
«Интер», набрав 72 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Рома» (58) — на 5-м месте.
|Паулу Фонсека
|Антонио Конте
|Леонардо Спинаццола(Эдин Джеко)
|45+1′
|Стефан де Фрай(Алексис Санчес)
|15′
|Генрих Мхитарян(Эдин Джеко)
|57′
|Ромелу Лукаку
|88′
|13
|Пау Лопес
72′
|1
|Самир Ханданович
|11
|Александр Коларов
|6
|Стефан де Фрай
|23
|Джанлука Манчини
|37
|Милан Шкриньяр
|33
|Бруну Перес
|23
|Николо Барелла
23′
|37
|Леонардо Спинаццола
|77
|Марсело Брозович
|21
|Жордан Верету
|7
|Алексис Санчес
|9
|Эдин Джеко
|15
|Эшли Янг
67′
|41
|Роджер Ибаньес
74′
|34
|Кристиано Бираги
|6
|Крис Смоллинг
|95
|Алессандро Бастони
82′
|7
|Лоренцо Пеллегрини
83′
|33
|Данило Д`Амброзио
|8
|Диего Перотти
|5
|Роберто Гальярдини
69′
|42
|Амаду Диавара
69′
|24
|Кристиан Эриксен
|4
|Бриан Кристанте
|10
|Лаутаро Мартинес
67′
|77
|Генрих Мхитарян
84′
|9
|Ромелу Лукаку
|31
|Карлес Перес
|87
|Антонио Кандрева
67′
|11
|Виктор Моузес
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|5
|18
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Марко Ди Белло(Италия)