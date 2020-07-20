Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.07
Рома
Интер
22
Футбол. Зарубежный
19.07
Атлетико
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
19.07
Эспаньол
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
19.07
Гранада
Атлетик
40
Футбол. Зарубежный
19.07
Леганес
Реал
22
Футбол. Зарубежный
19.07
Леванте
Хетафе
10
Футбол. Зарубежный
19.07
Осасуна
Мальорка
22
Футбол. Зарубежный
19.07
Севилья
Валенсия
10
Футбол. Премьер-лига
19.07
Краснодар
Динамо
02
Футбол. Зарубежный
19.07
Дженоа
Лечче
21
Футбол. Зарубежный
19.07
Брешиа
СПАЛ
21
Футбол. Зарубежный
19.07
Фиорентина
Торино
20
Футбол. Зарубежный
19.07
Наполи
Удинезе
21
Футбол. Зарубежный
19.07
Вильярреал
Эйбар
40
Футбол. Зарубежный
19.07
Вальядолид
Бетис
20
Футбол. Кубок России
19.07
Зенит
Спартак
21
Футбол. Зарубежный
19.07
Парма
Сампдория
23
Футбол. Зарубежный
19.07
Тоттенхэм Хотспур
Лестер
30
Футбол. Зарубежный
19.07
Алавес
Барселона
05
Футбол. Зарубежный
19.07
Борнмут
Саутгемптон
02
Футбол. Кубок России
19.07
Урал
Химки
13
Все события
Фоторепортажи
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
01:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на 2-е место в Серии А

В матче 34-го тура чемпионата Италии римская «Рома» и миланский «Интер» сыграли вничью со счётом 2:2.

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Марко Ди Белло, ассистировали ему судьи на линиях Дарио Чеккони и Мауро Галетто.

Счёт был открыт в первом тайме — на 15-й минуте автором забитого мяча стал Стефан де Врей, которому ассистировал Алексис Санчес. В концовке тайма римский клуб восстановил равновесие, отличился Леонардо Спинаццола с передачи Эдина Джеко. На 57-й минуте «Рому» вывел вперёд Генрих Мхитарян с паса Джеко. В концовке «Интер» спас от поражения Ромелу Лукаку, который реализовал 11-метровый.

«Интер», набрав 72 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Рома» (58) — на 5-м месте.

Рома
2:2
Первый тайм: 1:1
Интер
Футбол, Италия, Тур 3419.07.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Паулу ФонсекаАнтонио Конте
Голы
Леонардо Спинаццола(Эдин Джеко)45+1′
Стефан де Фрай(Алексис Санчес)15′
Генрих Мхитарян(Эдин Джеко)57′
Ромелу Лукаку88′
Составы команд
13Пау Лопес
72′
1Самир Ханданович
11Александр Коларов
6Стефан де Фрай
23Джанлука Манчини
37Милан Шкриньяр
33Бруну Перес
23Николо Барелла
23′
37Леонардо Спинаццола
77Марсело Брозович
21Жордан Верету
7Алексис Санчес
9Эдин Джеко
15Эшли Янг
67′
41Роджер Ибаньес
74′
34Кристиано Бираги
6Крис Смоллинг
95Алессандро Бастони
82′
7Лоренцо Пеллегрини
83′
33Данило Д`Амброзио
8Диего Перотти
5Роберто Гальярдини
69′
42Амаду Диавара
69′
24Кристиан Эриксен
4Бриан Кристанте
10Лаутаро Мартинес
67′
77Генрих Мхитарян
84′
9Ромелу Лукаку
31Карлес Перес
87Антонио Кандрева
67′
11Виктор Моузес
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)8
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые5
18Фолы13
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяМарко Ди Белло(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
«Зенит» и «Спартак» выдали суперматч. Дзюба забил родному клубу
«Динамо» дерзко выпустило дубль и обыграло «Краснодар»
«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии
Моуринью помог бывшим — прибил «Лестер» в матче АПЛ
Хэмилтон стал лидером сезона, Квят оказался умнее механиков
Леонид Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона
«Сельта» Смолова сохранила прописку в Примере
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь