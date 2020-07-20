«Интер» и «Аталанта» сыграют в Лиге чемпионов следующего сезона
ТАСС, 20 июля. «Интер» на выезде сыграл вничью с «Ромой» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.
ТАСС, 20 июля. «Интер» на выезде сыграл вничью с «Ромой» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Леонардо Спинаццола (45-я минута) и Генрих Мхитарян (57). У гостей отличились Стефан де Врей (15) и Ромелу Лукаку (87, с пенальти).
«Интер» продлил беспроигрышную серию до четырех матчей (две победы, две ничьи), клуб располагается на второй строчке, имея в активе 72 очка. «Аталанта», идущая на третьем месте, отстает на одно очко. «Рома» не проигрывает четвертый матч подряд в чемпионате (три победы, одна ничья) и занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 58 очков. Таким образом, римская команда потеряла шансы догнать «Интер» и «Аталанту», которые завоевали путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона.
В следующем туре команда из Рима 22 июля на выезде сыграет со СПАЛом, подопечные Антонио Конте в этот же день примут «Фиорентину».
В других матчах игрового дня «Сампдория» на выезде обыграла «Парму» со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2. «Наполи» дома оказался сильнее «Удинезе» (2:1), а «Фиорентина» на своем поле переиграла «Торино» (2:0).
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.