«Интер» и «Аталанта» сыграют в Лиге чемпионов следующего сезона

Источник: AP 2020

В составе хозяев забитыми мячами отметились Леонардо Спинаццола (45-я минута) и Генрих Мхитарян (57). У гостей отличились Стефан де Врей (15) и Ромелу Лукаку (87, с пенальти).

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«Интер» продлил беспроигрышную серию до четырех матчей (две победы, две ничьи), клуб располагается на второй строчке, имея в активе 72 очка. «Аталанта», идущая на третьем месте, отстает на одно очко. «Рома» не проигрывает четвертый матч подряд в чемпионате (три победы, одна ничья) и занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 58 очков. Таким образом, римская команда потеряла шансы догнать «Интер» и «Аталанту», которые завоевали путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона.

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В следующем туре команда из Рима 22 июля на выезде сыграет со СПАЛом, подопечные Антонио Конте в этот же день примут «Фиорентину».

В других матчах игрового дня «Сампдория» на выезде обыграла «Парму» со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2. «Наполи» дома оказался сильнее «Удинезе» (2:1), а «Фиорентина» на своем поле переиграла «Торино» (2:0).