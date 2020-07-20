Лэмпард поделился впечатлениями от матча ½ финала Кубка Англии против МЮ
Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от матча ½ финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед», передает сайт «синих».
Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от матча ½ финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед», передает сайт «синих».
Напомним, «Челси» победил со счетом 3:1.
«Я горжусь своими игроками. Сегодня мы продемонстрировали характер, индивидуальное мастерство и наличие настоящих лидеров на поле. Мы изменили схему и подготовили огромный объем информации по сопернику, но в любом случае результат делают игроки на поле, и я благодарен им за то, что увидел сегодня. Они провели выдающийся матч против соперника