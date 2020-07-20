Лэмпард поделился впечатлениями от матча ½ финала Кубка Англии против МЮ

«Я горжусь своими игроками. Сегодня мы продемонстрировали характер, индивидуальное мастерство и наличие настоящих лидеров на поле. Мы изменили схему и подготовили огромный объем информации по сопернику, но в любом случае результат делают игроки на поле, и я благодарен им за то, что увидел сегодня. Они провели выдающийся матч против соперника топ-уровня, который подошел к игре в отличной форме», — заявил Лэмпард.