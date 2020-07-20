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10:15 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана намекнул на свое будущее в европейском клубе

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и краковский «Вислы» Георгий Жуков новый сезон начнет, скорее всего, в составе польского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Увидимся в следующем сезоне», — написал Жуков в Instagram, добавив к сообщению значок звезды (прозвище «Вислы» — «Белая звезда»).

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам завершившегося сезона «Висле» удалось сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата Польши. Жуков пропустил заключительную часть из-за травмы.

В сезоне-2019/20 казахстанец провел за «Вислу» 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт хавбека с польским клубом действует до конца года.

До «Вислы» Жуков был игроком «Кайрата», за который провел 69 матчей и забил пять мячей в период 2017—2019 годов. В КПЛ также выступал за «Астану», за рубежом — за бельгийский «Беерсхот», нидерландскую «Роду» и российский «Урал». За сборную Казахстана уроженец Семипалатинска играет с 2015 года, а ранее привлекался в молодежную сборную.

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