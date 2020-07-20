Защитник МЮ Бейи попал в больницу после столкновения с Магуайром в Кубке Англии

В конце первого тайма Бейи столкнулся головой с Магуйаром. Врачи положили Эрика на газоне за пределами поля, зафиксировали ему голову. Медики очень долго делали необходимые процедуры перед тем, как унести его в подтрибунное помещение на носилках. На футболисте была кислородная маска.

В полуфинальном матче Кубка Англии лондонский «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1 и вышел в финал. Счёт был открыт в компенсированное время первого тайма — автором забитого мяча стал Оливье Жиру, которому ассистировал Сесар Аспиликуэта. В начале второго тайма лондонский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Мэйсон Маунт. На 74-й минуте гол в свои ворота забил защитник манкунианцев Гарри Магуайр. В концовке встречи разрыв в счёте сократил Бруну Фернандеш, который реализовал 11-метровый.