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10:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник МЮ Бейи попал в больницу после столкновения с Магуайром в Кубке Англии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи был доставлен в больницу после столкновения с одноклубником Гарри Магуайром в полуфинальном матче Кубка Англии, который состоялся на «Уэмбли» 19 июля, сообщает официальный сайт «МЮ».

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Источник: AP 2020

В конце первого тайма Бейи столкнулся головой с Магуйаром. Врачи положили Эрика на газоне за пределами поля, зафиксировали ему голову. Медики очень долго делали необходимые процедуры перед тем, как унести его в подтрибунное помещение на носилках. На футболисте была кислородная маска.

Во время загрузки произошла ошибка.

В полуфинальном матче Кубка Англии лондонский «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1 и вышел в финал. Счёт был открыт в компенсированное время первого тайма — автором забитого мяча стал Оливье Жиру, которому ассистировал Сесар Аспиликуэта. В начале второго тайма лондонский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Мэйсон Маунт. На 74-й минуте гол в свои ворота забил защитник манкунианцев Гарри Магуайр. В концовке встречи разрыв в счёте сократил Бруну Фернандеш, который реализовал 11-метровый.

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